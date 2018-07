Peter Hook & The Light zahrají v Praze songy Joy Division i New Order

Málokteré jméno vyvolává v post-punkové generaci větší emoce než kapela Joy Division, která fungovala pouhé čtyři roky a vydala dvě alba. Bývalý basák Joy Division Peter Hook se svoji novou kapelou The Light dopřává fanouškům možnost přenést se nejen do éry kultovních Joy Division, ale i New Order, do kterých se kapela po sebevraždě zpěváka Iana Curtise přeskupila. 9. listopadu si tento zážitek budou moci znovu dopřát i fanoušci v Praze, neboť Peter Hook & The Light se po více než dvou letech vrátí do Lucerna Music Baru. Tentokrát budou set tvořit hlavně výběrová alba Substance od Joy Division i New Order. Vstupenky za 590 Kč (+ poplatky) budou v prodeji od 20. 7. 10:00 na pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků), webu Lucerna Music Baru, GoOut.cz, Ticketmaster a Ticketportal. Na místě v den koncertu 690 Kč.

V Lucerna Music Baru předvedl Petr Hook svou retrospektivní show již dvakrát. Poslední koncert se uskutečnil 29. ledna 2016 a média po koncertě uvedla toto:

„She’s Lost Control a závěrečná Love Will Tear Us Apart Lucernu bouraly a vyvolávaly - ach ano, další klišé - pocit sounáležitosti. Každoročně zažít netřeba, ale jednou za pár let dojme. Ať už jste teprve náctiletí, nebo nosíte tu samou džínovou bundu -cet let.“ – Full Moon

„Hook a The Light do Prahy přivezli energickou a perfektně vyváženou show, která i přes svou délku utekla jako voda. Možná proto, že vše, a zvláště když zazněl poslední tón a slova láska nás znovu rozdělí, do sebe krásně zapadlo. Hudebníkům se podařilo předat poselství - ačkoliv svět už svého Curtise mít nikdy nebude, jeho odkaz stále žije a žít bude.“ – Musicserver.cz

„Byla nastolena rovnováha ve vesmíru a jen těžko se dá transformovat do slov pocit, když se pak všichni loučili společným zpěvem ikonické písně Love Will Tear Us Apart.“ – iReport.cz.

Jak bude vypadat letošní koncert Petera Hooka & The Light se musíme nechat překvapit.

ZDROJ TZ: Lucerna Music Bar