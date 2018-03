Ondřej Havelka dokončil romantický thriller o hastrmanovi, diváci jej uvidí v kinech v dubnu

Jako romantický thriller o lásce hastrmana k venkovské dívce či mysteriózní ironický příběh o láskou poblázněném aristokratovi – tak vidí režisér Ondřej Havelka svůj první celovečerní film Hastrman. Snímek, jehož zcela nový trailer, vznikl na motivy oceňovaného stejnojmenného románu Miloše Urbana. Tvůrci do příběhu o jedné lásce, vášni a krajině záměrně obsadili nové tváře českého filmu a zaměřili se na výrazné výtvarné zpracování. Vedle Karla Dobrého a Simony Zmrzlé v hlavních rolích si zahráli i etablovaní herci českého filmu Jiří Lábus nebo David Novotný.

„Pro mě je v Hastrmanovi dominantní milostný příběh dvou hlavních postav opředený prvky romantismu. Nezaměňujme však romantické za líbivé, v původním smyslu jde spíše o vzbouřené city, vášně i živly, vztahy mezi lidmi a přírodními jevy, přítomna je i dekadence, erotismus a mystérium. A tohle vše jsme se snažili do filmu dostat,“ popisuje režisér Ondřej Havelka.

Román Miloše Urbana oceněný v roce 2001 Magnesií Literou za nejlepší prózu zaujal Ondřeje Havelku hned po přečtení v roce 2004, filmová práva však nebyla několik let dostupná, po jejich uvolnění začal režisér Havelka na filmu pracovat už s producentem Čestmírem Kopeckým. Největší výzvou bylo obsazení hlavní role hastrmana, kterou nakonec získal Karel Dobrý, jeden z nejobsazovanějších českých herců v zahraničních filmech, mj. držitel Ceny Alfréda Radoka z roku 2013. Karel Dobrý si zahrál za svou kariéru například po boku Penelope Cruzové, objevil se ve snímku Briana de Palmy Mission: Impossible, v českých filmech zaujal v Pramenu života nebo v baladě Zlatý kolovrat ve filmovém zpracování Kytice. Jednu z hlavních rolí ztvárnil i v televizním seriálu Četníci z Luhačovic.

V hlavní ženské roli filmu Hastrman uvidí diváci přední herečku Divadla Husa na provázku Simonu Zmrzlou, která vyhrála na roli Katynky casting. „Katynka je nespoutaná a nezávislá, dnes by se dalo říct, že je na svou dobu emancipovaná. To je na této hrdince zajímavé a mně rozhodně blízké. Z dnešního pohledu je to úplně normální dívka, která ví, co chce a za tím si i jde,“ říká představitelka Katynky Simona Zmrzlá.

Roli Francla, sluhy barona a zároveň hastrmana v podání Karla Dobrého, ztvárnil Jiří Lábus. Ten přirovnává filmové zpracování Urbanova románu k tvorbě Františka Vláčila. „Přesvědčilo mě, že takový žánr tu léta ve filmu nebyl. Přemýšlím o podobném filmu, možná Vláčilova Ďáblova past? V současné době jde tak o výjimečné filmové dílo,“ popisuje Jiří Lábus.

Z Divadla Husa na provázku je kromě Zmrzlé i představitel faráře Fidelia Jan Kolařík, který si zahrál například ve filmu Petra Zelenky Karamazovi. Jako vesnický učitel Voves se v Hastrmanovi představí Jiří Maryško, místního rychtáře a otce Katynky ztvárnil David Novotný. V dalších rolích se objeví Norbert Lichý nebo Vladimír Polívka. Autorem hudby k filmu je hudební skladatel Petr Wajsar, za kamerou stál jeden z nejuznávanějších kameramanů své generace Diviš Marek. Hastrman vznikl ve společnosti Čestmíra Kopeckého První veřejnoprávní, v koprodukci s Českou televizí – Filmovým centrem, Barrandov Studiem a za podpory Státního fondu kinematografie. Do českých kin bude uveden 19. dubna společností CinemArt

Related Images: