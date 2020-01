Na Festival pro židovskou čtvrť Boskovice přijedou Květy, Kafka Band, Mucha, Povodí Ohře a desítky dalších.

Legendární Festival Boskovice zveřejňuje první jména a mění cenu vstupenek. K právě oznámeným patří kapela Květy, která zde oslaví 20 let, Kafka Band, Mucha, Povodí Ohře a spousta dalších. Bohaté zastoupení mají v programu i divadla, filmy, výstavy, přednášky a workshopy. 28. ročník festivalu proběhne od 2. do 5. července. Druhá vlna předprodeje začala 12. ledna a potrvá do 31. března.

Na začátku letních prázdnin se mohou návštěvníci Boskovického festivalu těšit na Kafka Band, sedmičlennou formaci složenou okolo výtvarníka Jaromíra Švejdíka aka Jaromíra 99, spisovatele Jaroslava Rudiše a Dušana Neuwertha, která přiveze své poslední album Amerika inspirované nedokončeným románem Nezvěstný od Franze Kafky. Kapela Květy oslaví v Boskovicích 20 let existence a vystoupí nejen ve čtyřčlenné sestavě, ale také se svými vedlejšími projekty. Na festival dorazí i femipunková písničkářka Mucha nebo Povodí Ohře, Mutanti hledaj východisko, Max Bravura (PL), Palma a mnoho dalších.

V rámci divadelních projektů zavítá na čtyřdenní akci například Divadlo Kolonie či improvizace 20 000 židů pod mořem. Program nabídne filmové projekce zaměřené na evropské filmy, tvorbu Juraje Herze nebo snímky věnované významným výročím – 70 let od smrti Milady Horákové, 80 let od bitvy o Anglii a 130 let od narození Karla Čapka. Prostor dostane i polský film, kterému bude věnován speciální den. Pořadatelé připravují několik výstav, kam se řadí například prezentace díla Agnieszky Traczewské, polské fotografky, filmařky a filmové producentky, dále také expozice fotografií Jindřicha Štreita nebo série karikatur v Židovském obecním domě z let 1938–1945.

Bezmála třicet let tvoří festival pro židovskou čtvrť multižánrovou přehlídku umění a kultury. V průběhu čtyř dnů přijede do Boskovic přes 60 kapel a hudebníků, spousta zajímavých hostů a odehraje se tady víc než 20 divadelních představení, řada filmových projekcí, výstav i diskusí. Akce je vhodná pro všechny generace bez rozdílu věku, bezva atmosféru si tady užijí dospělí i děti.

V druhé vlně předprodeje od 12. ledna do 31. března jsou k dostání čtyřdenní permanentky za 650 Kč pro dospělé, pro studenty pak za 500 Kč. Vstupenky zakoupíte v předprodejních sítích GoOut a smsticket. Lístky jsou dostupné také fyzicky v Kaštanu v Praze, kině Scala v Brně a v MIS Boskovice.