Mlsné medvědí příběhy mají trailer, první diváci uvidí medvědy na festivalu ve Zlíně

Medvědi z animovaného filmu pro děti Mlsné medvědí příběhy budou s epizodou Na lanýže! soutěžit v rámci Mezinárodní soutěže krátkých animovaných filmů pro děti na letošním 60. ročníku Zlín Film Festivalu. S ostatními šesti filmy v této sekci se budou ucházet o Zlatý střevíček, zároveň mohou vyhrát i Cenu Hermíny Týrlové pro tvůrce do 35 let. Celý film Mlsné medvědí příběhy zahrnující šest epizod uvidí děti ve Zlíně poprvé v rámci slavnostní předpremiéry v neděli 6. září. Do celorepublikové distribuce uvede společnost Aerofilms Mlsné medvědí příběhy 10. září.

Mlsné medvědí příběhy do Zlína osobně doprovodí režisérky Kateřina Karhánková a Alexandra Májová a producentka Bára Příkaská spolu s herci Davidem Novotným a Lukášem Příkazkým, jež propůjčili hlasy medvědům. V dalších rolích zazní hlasy Jana Vondráčka nebo Pavly Tomicové, hudbu k filmu složil Prokop Holoubek z kapely Midi Lidi. Výtvarníkem filmu je Filip Pošivač.

Hlavní hrdinové filmu medvědi Nedvěd a Miška mají stále hlad. V Mlsných medvědích příbězích je diváci uvidí v epizodách Ahoj medvěde, Na lanýže! (tato epizoda byla vybrána i do soutěže nejvýznamnějšího festivalu animovaného filmu ve francouzském Annecy), Medvědí přenice, Kouzlo Vánoc, Podvodníci a Medvědí sraz. Vaří zde nejrůznější dobroty, sbírají houby, slaví Vánoce v létě, protože je každý rok kvůli zimnímu spánku prospí, dokážou, že se umí nejen pohádat, ale i usmířit a chystají také velkou medvědí hostinu pro kamarády z celého světa. Středometrážní film Mlsné medvědí příběhy ocení především nejmenší diváci, ale bavit se budou i jejich starší sourozenci a rodiče. Snímek vznikl volně na motivy knížek Zbyňka Černíka Malá medvědí knížka a Taková medvědí rodinka.

Povídkový film Mlsné medvědí příběhy navazuje na loňské podzimní pásmo Hurá na pohádky a je zároveň pozvánkou na připravovaný šestadvacetidílný večerníček Mlsné medvědí příběhy, který Česká televize uvede v roce 2021. Producentkou Mlsných medvědí příběhů je Bára Příkaská ze společnosti Bionaut. Koproducentem je Česká televize – kreativní producentka Barbara Johnsonová a irské animační studio Treehouse Republic. Vznik filmu podpořil Státní fond kinematografie a evropský program Kreativní Evropa MEDIA. Více na www.bionaut.cz.