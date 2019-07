Mall.cz Park byl slavnostně otevřen návštěvníci se mohou těšit na novinku v podobě letního kina

V pátek krátce po poledni byl slavnostně otevřen Mall.cz Park ve Smetanových sadech. Ten nabídne návštěvníkům 54. ročníku Mezinárodní filmového festivalu Karlovy Vary každý den od 10 do 22 hodin prostor k relaxaci, výborné občerstvení, připojení na wi-fi, ale také setkání s řadou známých osobností a LED venkovní kino. Symbolického přestřižení pásky se ujal spolu s dalšími i prezident festivalu Jiří Bartoška.

„Děkuji společnosti Mall.cz za tříletou spolupráci. Velice si vážím toho, jak pružně zareagovali na zrušení městského kina a připravili veřejné promítání v rámci Smetanových sadů. Věřím, že naše smysluplná spolupráce bude pokračovat i nadále,“ uvedl prezident festivalu Jiří Bartoška.

U stříhání pásky nechyběl ani zástupce hlavního partnera Jan Jírovec z Mall Group, producent hrané tvorby na Mall.tv Milan Kuchynka a český rapper Vladimir 518, který za podpory právě internetové nákupní galerie Mall v sobotu 29. 6. znovuotevře oblíbený festivalový klub Kaiser 54.

„Pokračujeme v tradici relaxačního a zábavního prostoru Mall.cz Parku, kde si každý přijde na své. Jde nám především o pohodlí návštěvníků festivalu, a proto jsme tento rok rozšířili kapacitu o diváckou tribunu pro zhruba 70 osob, navezli více lehátek k zapůjčení a přidali velkoformátové letní kino. Zároveň jsme, oproti loňsku, připravili mnohem bohatší program. Díky velkému zájmu o dětská dopoledne, máme více programů přichystaných pro děti i překvapení pro školáky. Mysleli jsme i na rodiče nejmenších dětí, pro které je zde i přebalovací koutek,“ popisuje Jan Jírovec, zástupce Mall Group.

Mall.cz jako hrdý hlavní partner karlovarského festivalu již třetím rokem připravuje ve Smetanových sadech nabitý program v podobě kuchařských show, interaktivních soutěží, workshopů, rozhovorů, živých povídání i zábavných aktivit pro děti. Na místě je možnost si zapůjčit petangue, badminton, pohodlně se uložit do lehátka nebo se začíst do jedné z knížek od knihkupectví Luxor. K občerstvení budou k dispozici i vegetariánská, vegan a bezlepková jídla. Novinkou tohoto roku je letní kino pod širým nebem. „Když jsme vloni dostali příležitost představit tu ukázky tvorby internetové televize, za kterou mluvilo sotva pár měsíců příprav a velké plány, přál jsem si jediné: nezklamat. Jezdím do Varů každý rok už od svých studií na FAMU, takže dobře vím, co znamená takovému závazku dostát. Jsem rád, že se nám to s Mall.tv podařilo, a ještě radši budu, když se o tom přijdou diváci přesvědčit,“ říká Milan Kuchynka, producent internetové televize Mall.tv.

Kompletní program a dění v Mall.cz Parku najdete zde: festival.mall.cz