Lenka Dusilová přichází s prvním live videoklipem ze sólového vystoupení. Potvrzuje v něm své jedinečné pěvecké kvality

Lenka Dusilová opět dokazuje svoji zásadní pozici na české hudební scéně a představuje zbrusu nový videoklip k písni SEVEN II, kterým přibližuje svět dětských snů a přání. Jedná se o první oficiální záznam z Lenčina sólového vystoupení. Vynikající zpěvačka se vymyká zaběhlým škatulkám a sebevědomě kráčí vlastní cestou. Skladba vyšla v původní verzi na albu Mezi světy v roce 2005 a nyní si ji mohou fanoušci vychutnat v živém a propracovanějším provedení. Již 19. a 20. června vystoupí Lenka Dusilová společně s Baromantikou v pražském Jazzdocku. V červenci bude prezentovat svoji unikátní tvorbu na showcase festivalu Czech Music Crossroads v Ostravě.

Základ hudebního motivu SEVEN vznikl původně v roce 2005 v San Franciscu, při společné improvizaci s Lenčiným blízkým přítelem a skvělým kytaristou Gawainem Mathewsem. Jednalo se o přípravu nahrávání desky Mezi světy, jež v následujícím roce obdržela cenu Akademie populární hudby Anděl 2006 v kategorii Nejlepší rocková deska.

Po mnoha letech dostala Lenka nabídku hrát na pražském ambientním a vizuálním festivalu SPECTACULARE, který do Čech přiváží silné osobnosti elektronické a experimentální hudby. To bylo impulsem k opětovnému zpracování námětu písně. „Motiv SEVEN II se točí konkrétněji kolem dětských snů a tužeb, které jsou plné představ, kým se jednou stanou, až budou dospělí, co vše dokážou. Motiv je stále otevřenou formou a čeká na své dokončení. Nebo ne?,“ říká Lenka Dusilová a dodává: „Nechávám ji zatím žít v otevřeném živém tvaru, stejně jako tyto dětské sny.“ Sama zpěvačka považuje skladbu za nedokončenou a stále se vyvíjející. Lenka Dusilová udržuje svoji tvorbu živou mimo zavedené formy, v hudební krajině hledá vlastní řeč, kterou promlouvá k posluchačům, o tom vypovídá i posun názvu písně ze SEVEN na SEVEN II. Na samostatných koncertech experimentuje s loop machine, stylovou otevřeností, hráčskou erudicí a rozšířenými nezaměnitelnými vokálními technikami. Není pochyb, že je Lenka Dusilová jednou z nejlepších zpěvaček české hudební scény, svědčí o tom řada získaných ocenění. Patří mezi vyhledávané umělkyně, hostuje a spolupracuje s řadou hudebníků. Nové live video SEVEN II vzniklo v rámci unikátního projektu, v loňském roce se hudebně propojily Iva Bittová, Lenka Dusilová a Monika Načeva, aby objevily společný hudební jazyk, jímž v prosinci 2017 ohromily fanoušky na čtyřech vyprodaných koncertech. Videoklip SEVEN II byl natočen během vystoupení v pražském Paláci Akropolis, kde se mimo společných písní prezentovala každá sama za sebe.

Loňské koncerty byly vyprodány v řádu hodin, nejvýše dnů. Spojení tří nejvýraznějších dam české alternativy, kdy každá patří do jiného žánru, bylo natolik netradiční, že ani samy protagonistky nevěděly, zda budou ve společném vystupování pokračovat. Avšak vznikly dechberoucí koncerty s komorní atmosférou a nadšeným publikem. Trio Bittová – Dusilová – Načeva se rozhodlo turné letos v listopadu zopakovat a přidat další koncerty, kterých bude celkem sedm.

Společné turné

Bittová / Dusilová / Načeva: Spolu

23. 11. České Budějovice

24. 11. Pardubice

26. 11. Brno

27. 11. Ostrava

28. 11. Praha

29. 11. Praha

30. 11. Jablonec nad Nisou



ZDROJ: TZ Lenka DUsilová