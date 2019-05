Kapela I Love You Honey Bunny vyhrála soutěž Jednou ranou na Sziget a míří na legendární festival

České vlajky zavlají letos na Szigetu hned dvakrát. Kromě nedávno ohlášených českých tvrďáků Pipes and Pints, vystoupí na Ostrově svobody také skupina I Love You Honey Bunny. Vítěznou kapelu soutěže Jednou ranou na Sziget vybrali 15. května na vyprodané Sziget party přímo fanoušci festivalu společně s návštěvníky finálového koncertu. Vítězství zařadilo kapelu I Love You Honey Bunny do programu letošního ročníku, který nabízí hvězdy jako Ed Sheeran, Foo Fighters, Post Malone, Macklemore, Florence + The Machine, The National, Twenty One Pilots, The 1975 a stovky dalších. Festival Sziget se koná od 7. do 13. srpna v maďarské Budapešti.

Ve středu 15. května se ve vyprodaném Café V lese v Praze konalo finálové kolo soutěže Jednou ranou na Sziget. Kapely The Silver Spoons, I Love You Honey Bunny a Bratři tu během večera bojovaly o hlasy přítomných návštěvníků. Výhercem se stala čtyřčlenná parta s názvem I Love You Honey Bunny a mladí muzikanti neskrývali své nadšení: „Máme obrovskou radost, že si můžeme zahrát na festivalu evropského formátu. Do Maďarska jezdíme koncertovat pravidelně a nikdy by nás nenapadlo, že se podíváme i na Sziget,“ raduje se kytarista Martin Šolc. „Zároveň chceme poděkovat Bratrům a The Silver Spoons, protože jsme moc rádi, že na naší scéně vznikají takovéto projekty.“

Speciálním hostem večera byl kapelník pražských Pipes and Pints Vojta Kalina, který po sečtení všech hlasů oznámil vítěze. Právě tito čeští rock'n'rolloví ranaři již mají své jméno černé na bílém v letošním programu Szigetu a spolu s I Love You Honey Bunny tak budou českými zástupci na budapešťském festivalu. „Myslím, že si to I Love You Honey Bunny zaslouží a udělají skvělou show. Pokud budou hrát ve stejný den jako my, určitě se přijdu podívat,“ chválí vítěze Vojta Kalina a jedním dechem dodává: „A rozhodně si nenechám ujít Foo Fighters. Tahle rozmanitost a otevřenost Szigetu je právě to, co mě na něm baví. Kapely všech žánrů a velikostí na jednom ostrově, jednom místě." Ani redakce magazínu Zvlastnistyl.cz si nenechala ujít párty završující soutěž Jednou ranou na Sziget FOTOREPORT: Sziget party – finálové kolo soutěže Jednou ranou na Sziget

A přesně takový je Sziget. Barevný nejen uměleckou výzdobou areálu, ale zejména pak pestrostí své hudební nabídky. Již zmiňovaní Foo Fighters doplní alternativně rockoví The National, popové scéně kraluje Ed Sheeran, Florence and The Machine, The 1975 a Twenty One Pilots. Martin Garrix je hvězdným zástupcem taneční hudby, jména rapperů Post Malone a Macklemore pak bezpochyby potěší všechny fanoušky hip hopu. Sečteno, podtrženo, sedm dní přinese devět headlinerů.

Nechat se unést jen třpytem hvězd hlavního pódia a bez povšimnutí minout zákoutí zeleného ostrova, by ale byla obrovská škoda. Na menších pódiích se tu ukrývají perly, ti nejlepší hudebníci jazzové scény, world music, reggae, klasiky, romské nebo taneční hudby. Velkým lákadlem jsou i divadla, nový cirkus, akrobacie a pouliční umění. Každý rok se sem sjedou umělci z celého světa, aby svým kumštem rozzářili festivalový areál. Organizátoři festivalu letos kladou ještě větší důraz na svoji iniciativu Love Revolution. Kampaň nabádající jak k ochraně životního prostředí a udržitelnému rozvoji, tak i k otevřenosti, toleranci a boji proti rasistickým či jakýmkoli jiným předsudkům a stereotypům, dostane letos ještě více prostoru. Přímo na hlavním pódiu bude poprvé uveden speciální program, do něhož se zapojí významné světové osobnosti. Během konání festivalu se mohou návštěvníci zapojit do různých workshopů, přednášek o recyklaci, Trash Fashion nebo změně klimatu. Organizátoři už předem upozorňují, že investice do festivalu jsou letos opět rekordní. Loňský rozpočet přesáhl ohromující částku 31 miliónů Euro a letos má být číslo ještě vyšší.