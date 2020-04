Kapela Civilní Obrana představuje nový videoklip To Dokáže Chlap

Civilní obrana natočila videoklip k písni To dokáže chlap z posledního alba Zlatá deska. Režie se ujal uznávaný tvůrce hudebních videoklipů Radim Věžník. Video vzniklo v pražské restauraci Amano a hlavní roli ztvárnil herec Filip Kaňkovský.

Albumvyšlo v listopadu loňského roku a jedná se v pořadí o čtvrté studiové album. Nahrávka se skládá především z písniček, ke kterým „Civilka“ dříve vydala videoklipy, jež mají na YouTubu až miliony zhlédnutí. Skladby na Zlaté desce jsou také ozkoušené hraním a reakcemi fanoušků na koncertech. Nyní se trojčlenná kapela rozhodla doprovodit album videoklipem k písničce. Proces vzniku přibližuje frontmannásledovně. „Tahle písnička je pro nás hodně důležitá, vyšla na poslední desce, fanoušky na koncertech moc baví, takže natočit klip byla skoro povinnost,“ říká a dodává: „Mam radost ze spolupráce s hercem Filipem Kaňkovským, který svoji roli zvládl s naprostou sebejistotou.“ Klip To dokáže chlap vznikl pod režijním vedením Radima Věžníka, úspěšného režiséra a autora řady videoklipů. Na svém kontě má spolupráci například s kapelami Slza, The Switch, Xindl X a realizoval projekty pro rádio Evropa 2 nebo televizi Nova. Scénář i text se týkají partnerských vztahů, jelikož muži kvůli ženám zvládnou obvykle téměř vše, ale je potřeba to řádně vyzkoušet. Ústřední roli ztvárnil herec, komik a člen Činohry Národního divadla Filip Kaňkovský známý ze seriálů Případy 1.oddělní, Čtvrtá hvězda nebo Policie Modrava. „Natáčení jsem si užil, je to dobrá písnička, scénář byl vtipnej a kluci z kapely jsou moc fajn. Což je skoro unikátní spojení a přeju Civilce hodně štěstí“, dodává Kaňkovský. Videoklip má u fanoušků úspěch a za krátkou dobu získal na YouTube přes 100 000 zhlédnutí. Kapela nový počin zveřejnila na začátku března. Krátce na to byl zaveden vládou nouzový stav kvůli koronaviru a Civilní obrana musela odložit i březnové turné a koncerty posunout na podzim.

O kapele

„Civilka“ hraje kytarovou muziku doplněnou o elektronické samply. Kapela odehrála stovky koncertů po celé České Republice a Slovensku, desítky účinkování na předních českých festivalech jako Votvírák, Sázava Fest, Trutnov Open Air, Přeštěnice Music Festival, Natruc a dalších. Skupina má za sebou turné s kapelami Mandrage, Wohnout nebo Rybičky 48. Celkem vydala Civilní obrana čtyři studiová alba a několik samostatných singlů s videoklipy. Koncerty jsou protkané energickou show, uměním komunikovat s publikem, pódiovými efekty a perfektně podanými výkony.

Přesun koncertů Zlaté tour:

19.9. České Budějovice - K2

23.9. Praha - Rock Cafe

24.9. Brno Melodka

26.9. Kutná Hora - Česká1