Jubilejní desátý ročník festivalu Hrady CZ nabídne větší areály i nové interprety

Hudební festival Hrady CZ slaví letosa organizátoři v rámci jubilejního ročníku připravili pro návštěvníky například, zbrusu nový areál bude letos na Bezdězu. Na hradech letos poprvé vystoupínebo, dále pak „hradním“ publikem oblíbení interpreti, jako jsoua kapelynebo. Největší letní festival tuzemských kapel Hrady CZ odstartuje letosve středních Čechách a program uzavře poslední prázdninovou sobotuna Olomoucku. Mladšímu publiku jsou určeny koncerty vycházející hvězdynebo zpěváka. Dále vystoupí napříkladnebo. Pro festival na českých a moravských hradech je po celých deset let podle organizátorů charakteristická jeho přátelská až rodinná atmosféra umocněná mystickou blízkostí jednotlivých hradů. To potvrzují interpreti, kteří na festivalu už hráli. „Hrady jsou skvělá letní štace ve výjimečném prostředí. Ideální fesťák pro rodiny s dětmi. Takové atmosféře se nedá odolat, vždycky tam budeme hrát rádi,”„Hraní v blízkosti hradů má slavnostnější nádech, snažíme se tomu přizpůsobit i naše vystoupení.“ , kdy koncerty probíhaly na pěti českých hradech, v roce 2010 se festival rozšířil na Moravu. Během desetileté existence festivalu odehráli hudebníci na českých a moravských hradech více než 800 koncertů. Festivaly na hradech získali oblibu i díky pátečním karnevalům v maskách. Zatímco páteční program festivalu je komornější a areály se otevírají v 18 hodin, v sobotu hrají kapely na dvou festivalových pódiích a návštěvníci mohou přijít na festival už v 10.30 hodin. Letošní hradní „nováčci“ Olympic se na letní hraní na hradech těší: „Hrady dýchají romantikou a rytířskými turnaji – v takovém prostředí se nám tak často hrát nepoštěstí. K naší drsné rockové muzice jsou hrady skvělým kontrapunktem,“ Kromě rozšířených festivalových areálů přicházejí v rámci jubilejního ročníku organizátoři nově s další podporou památek.s názvem. Jedná se o soubor více než třiceti památek v České republice, které veřejnosti nabízejí. Každá zastávka hudebního festivalu Hrady CZ má tak v roce 2014 svou „partnerskou neobjevenou památku“, kterou v rámci festivalových zastávek. Na partnerských památkách (Hořovice, Horšovský Týn, Slatiňany, Nové Hrady, Kunštát, Raduň, Zákupy a Rájec) bude v neděli po festivalu na hradech probíhat speciální program zaměřený na jednotlivé památky organizovaný Národním památkovým ústavem. Na ten je možné získat po předložení festivalové vstupenky vždy druhou vstupenku zdarma. Akce 1+1 platí po předložení festivalové vstupenky pro běžné prohlídkové trasy na všech těchto partnerských objektech kdykoliv v období od 12. června do 30. září letošního roku. Organizátoři festivalu na hradech by postupně chtěli veřejnosti zpřístupnit všechny objekty zahrnuté do projektu Neobjevené památky.se letos odehraje na Točníku ve Středočeském kraji (11. – 12. 7.), na Švihově u Plzně (18. – 19. 7.), na Kunětické hoře u Pardubic (25. – 26. 7.), na Rožmberku nad Vltavou v Jižních Čechách (1. – 2. 8.), na Veveří u Brna (8. – 9. 8.), v Hradci nad Moravicí u Opavy (15. – 16. 8.), na Bezdězu v Libereckém kraji (22. – 23. 8.) a na Bouzově na Olomoucku (29. – 30. 8.)v předprodeji sítě Ticketstream v cenách 200 korun na páteční program a 360 korun na sobotu, následně pak za 250 a 410 korun. Lístky je možné zakoupit jako E-tickets i přes internet, na místě budou vstupenky k dostání za 300 a 490 korun, slevy mají děti do 6 a 12 let v doprovodu rodičů. Na Facebooku jsou exkluzivně vyhlašovány speciální ceny na festivalové permanentky. Více informací na www.hradycz.cz