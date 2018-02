JEREMY ELLIS – BEAT VIRTUÓZ OD THE ROOTS SE CHYSTÁ DO LUCERNA MUSIC BARU

Rap je jak tribální záchvat. Zóna. Tropický šílenství. Primitivní energie. Strohý, jasný jak šest miliard facek. Není čas na kudrlinky. Musí to být přímočarý, mít tah na branku a musí to mrdat! Muzika hudebních analfabetů, kteří si na intuitivní cestě za dokonalým beatem ošahávají, co jim přijde do cesty. Hledají jak z mála udělat hodně. Buben jede bum, plesk… Jo a pak je tu Jeremy Ellis. Třeba varovat, že jako šílenec už vypadá. Vypadá, protože je. Klidně se vykloňte z okna a řvěte jak na lesy. Jak principál freak show na pochybné pouti můžete přísahat, že “uvidíte, co jste ještě neviděli a uslyšíte, co jste ještě neslyšeli.”

Tenhle chlápek, když rozjede svoje prsty na beat mašině, jede jak pavouk sekáč. Man vs Maschine. Finger drumming, finger banging, bušení na nebeskou bránu… říkejte tomu, jak chcete. Ale jestli jste měli pocit, že Aarab Music nebo Exile jsou daleko, Jeremy Ellis je za rohem. Jestli vám snad vadilo, že vaše oblíbená muzika není dost vysoký “umění”, přijměte jako balzám na vaše bolavé ucho Jeremy Ellise. Týpek, kterej jezdí koncerty s The Roots, je totiž skutečný virtuóz.

Vstupenky v předprodeji za 390 Kč (+ poplatky) pořídíte na pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků), na webu Lucerna Music Baru, GoOut.cz, Ticketpro, Ticketportal.