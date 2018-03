Jarní Happy Hours festivalu Votvírák nabídnou speciální slevu

Festival Votvírák zahajuje letní festivalovou sezónu 15. až 17. června, tedy těsně před začátkem léta. Již v průběhu prvního jarního dne, 21. března, nabídne svým návštěvníkům speciální slevu. Jen tento den si budete moct zakoupit vstupné za zvýhodněnou cenu. Pokud na Votvírák chcete vyrazit, neváhejte a vstupenky si kupte s předstihem, protože ceny Klubových karet se budou od dubna postupně zdražovat.

V současné době je již známa další řada nových interpretů, kteří zpestří program sestavený výhradně z českých a slovenských hvězdných kapel a osobností. Na největším českém festivalu oslaví dvacetiny na scéně kapela Škwor. Dalšími jubilanty brázdící česká pódia již 15 let jsou i Psycore metaloví Dymytry nebo Mňága a Žďorp slavící 30 let své existence. Festival nabídne letos na již tradiční Hip Hop Stage velkou a zajímavou sondu do pestré slovenské hip hopové scény. Například populárního Majka Spirita. Vystoupí i jeho častý oponent Strapo a na pódiu stane také asi v současnosti nejvýraznější osobnost slovenského hip hopu, rapper Vec, zakladatel legendární kapely Trosky a jedna z nejvýznamnějších osobností současné kulturní scény našich východních přátel. Český hip hop nezůstane stranou, svoje sety nabídnou jihlavští Pio Squad, jihočeští De Zrechts, kontroverzní Sodoma a Gomora nebo Smack. Na klidnější notu pak zahrají například písničkář Voxel nebo rožnovský Ptakustik.

Hvězdami festivalu budou Chinaski, jejichž nová koncertní sestava tu zahraje před vůbec největším diváckým kotlem v letošním roce. S novým frontmanem se představí energií nabušení Pipes & Pints, Tata Bojs opět ohromí propracovanou show, s Malotraktorem na palubě a s náloží dalších skvělých písní přistane na milovickém letišti Mig 21. Pro všechny generace bez rozdílu zahraje své neodolatelné písně Jaroslav Uhlíř. Na festival dorazí i Horkýže Slíže nebo slezská diva Ewa Farna, Xindl X, Divokej Bill, Sto Zvířat a mnoho dalších.

Mimořádná jarní sleva platná jen 21. března nabídne základní Klubovou kartu Standard za pouhých 250 Kč a Klubovou kartu Kombi za zvýhodněnou cenu 399 Kč. Všechny další informace o festivalu a předprodeji vstupenek naleznou zájemci na www.votvirak.cz.