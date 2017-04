JAMAJSKÝ HITMAKER PROTOJE DORAZÍ UŽ VE STŘEDU DO LUCERNA MUSIC BARU

Máte-li představu, že reggae se rovná Bob Marley a sedmdesátá léta, tak je nejvyšší čas oprášit znalosti a vyrazit do pražského Lucerna Music Baru. Právě tam totiž ve středu 12. dubna odstartuje evropské turné jedné z největších hvězd současné jamajské reggae scény Protoje!

Jamajka si příští rok připomene 50 let od pojmenování žánru, a i když jsou mainstreamové proudy různorodé, rozhodně to nevypadá na vyvanutí. Právě naopak. Na ostrově se v posledních deseti letech objevilo hodně mladých a talentovaných jmen, které jdou do hloubky v textech i muzice a po zásluze pronikají do světa a ovlivňují globální trendy. Jedním z největších mladých jmen v reggae music, jejichž kvalitu prověřilo několik alb, je právě Protoje.

Vlastním jménem Oje Ken Ollivierre je synem jamajské zpěvačky Lorny Bennett a calypso krále z ostrova St. Vincent. Sám je v hudbě aktivním od roku 2005, kdy vydal mixtape Lyrical Overdose vol. 1 a ukázal svou tvorbou, jak přirozeně má k sobě blízko reggae a hip hop. Brzy poté začal intenzivně spolupracovat se svým bratrancem, kterým je světoznámý producent přezdívaný Don Corleon. Spolu vydali pár úspěšných singlů, které mu otevřely dveře do rádií a hlavně k fanouškům žánru, kteří ocenili jeho inovativní přístup.

Jeden z prvních Protojeho hitů je duet Rasta Love s Ky-Mani Marleym. Velké debutové album The Seven Year Itch vyšlo v roce 2011 a o dva roky později jej následovala deska The 8 Year Affair, kde najdete i pecku Kingston Be Wise, která se dostala do hry GTA 5. Britská stanice BBC Radio 1Xtra brzy poté zařadila Protoje do přehledu Hot for 2015 a vůbec se nespletla. Na jaře 2015 vyšlo album Ancient Future, které produkoval Winta James a které patří mezi nejlepší reggae alba toho roku. Právě na něm najdete i megahit Who Knows v duetu s Chronixxem, který se stal doslova hymnou. Singl se dočkal vedle denních rotací v britských rádiích loni i remixu od Shy FX, který pronikl i do českého éteru a tanečních klubů.

Není proto vůbec divu, že Protoje byl v roce 2016 nominován na ceny MOBO jako Best Reggae Act, a že jsme neodolali možnost jej pozvat do Prahy i s jeho kapelou The Indiggnation. Exkluzivním předskokanem mu navíc bude australská zpěvačka Nattali Rize, která se svou kapelou představí zbrusu nové album Rebel Frequency.

