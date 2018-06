JAMAJSKÁ LEGENDA ISRAEL VIBRATION UŽ V ÚTERÝ POPRVÉ V PRAZE

Jamajská legenda Israel Vibration vystoupí premiérově v Praze. Své léty prověřené hymny zazpívá svým fanouškům v úterý 19. června v pražském Lucerna Music Baru. Jedna z nejúspěšnějších roots reggae skupin historie se dala dohromady už začátkem 70. let v Kingstonu a dnes ji tvoří duo Lascelle "Wiss" Bulgin a Cecil "Skelly" Spence, které už roky doprovází proslulá kapela The Roots Radics Band. Jako support vystoupí Fyah Son Bantu se speciálním akustickým setem a selektoři Mr. Rizla & T-Jah. Vstupenky pořídíte v předprodeji za 490 Kč (+ poplatky) na pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků), na webu Lucerna Music Baru, GoOut.cz a v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Na místě 590 Kč.

Původně trio Israel Vibration (Lascelle “Wiss” Bulgin, Albert “Apple Gabriel” Craig a Cecil “Skelly” Spence) se dalo dohromady už v období dospívání na rehabilitační klinice Mona, kdy byli všichni tři hospitalizováni s obrnou. Nové vokální trio si záhy začalo vydělávat na skromné živobytí zpěvem na ulicích. Dveře do hudebního světa jim otevřel hned první singl Why Worry, který vznikl v roce 1976 za podpory rastafariánů z Twelve Tribes of Israel. Díky jeho úspěchu pánové brzy předskakovali velkým jménům jako Dennis Brown, Bob Marley nebo Inner Circle.

Po vydání několika nahrávek se Israel Vibration přestěhovali na začátku 80. let do New Yorku, kde se jim však nedařilo a trio se na čas rozpadlo. Kariéru Israel Vibration znovu nastartovala deska Strength of My Life, kterou nahráli za doprovodu Roots Radics Bandu. V roce 1997 kapelu opustil Apple Gabriel a od té doby jsou Israel Vibration dvoučlenným tělesem.

Wiss a Skelly od té doby nahrávají a koncertují po celém světě. V roce 2012 byli dokonce odměněni nominací na Grammy za desku Reggae Knights. V úterý nás v Lucerna Music Baru čekají ty nejlepší roots reggae vibes, tak si nenechte tento výjimečný koncert ujít!

ZDROJ: Lucerna Music Bar