Jak prosadit hudbu do kulturního seriálu Stranger Things? Na showcase festivalu BuSH budou o svoji šanci usilovat české kapely Lazer Viking a Acute Dose.

Budapešť přivítá od 15. do 17. listopadu showcasový festival BuSH. Kompletní program obsahuje na 250 muzikantů a hudebních profesionálů ze 14 různých zemí. Během tří dnů čeká na návštěvníky více než 33 koncertů. Z českých kapel se zde představí Lazer Viking a to navíc v úplně novém složení. Druhým zástupcem bude indie rockový objev Acute Dos

V srdci maďarské metropoje ožije Budapest Showcase Hub, na pop kulturu zaměřený festival, jež je v Maďarsku naprosto ojedinělý. Hlavním cílem této třídenní konference je progresivní prohlubování hudební scény východní Evropy, posílování regionálního trhu, spolupráce prostřednictvím pořádání workshopů, odborných panelů a rozhovorů.

Zahajovací party odstartuje v prosluslém budapešťském klubu Akvárium, ve kterém ten večer vystoupí kapely Parazol, Kamp! a NOËP. V rámci večera zahají vysílání také nový video kanál #newkidsfromthebloc, jež bude premiérou nejčerstvějšího obsahu z regionální hudební scény.

„Nemůžu se dočkat chvíle, kdy naší zakouřenou hudbou ovoníme poprvé klub v Budapešti.“ Říká Lukáš Palán z Acute Dose. Jakub Zháňal dodává „Pro nás jako kapelu je to úplně první showcase festival, neprozkoumaný terén. Proto se s velkým zájmem těšíme na celý festival, a taky možnost představit naši hudbu širšímu publiku v cizině a lidem z hudebního průmyslu z celého světa.“

K programu konference se připojí držitel ocenění Grammy, hudební producent Matt Lawrence, ten pohovoří o důležitosti zvukového designu a rovněž o tom, jak udělat z písničky skladbu ceněnou zlatem. Na svém kontě má tento profesionál spolupráci s hvědami jako jsou Adel, Amy Winehouse, Ellie Goulding, Black Eyed Peas, Mumford & Sons a řada dalších věhlasných jmen. Právě Matt Lawrence má na svědomí album Babel, za které Mumford & Sons obrželi cenu Grammy. Ve velké Británii se tato deska stala třikrát platinovou. Jen v USA se prodalo na 2,5 milionu kusů.

Dalším speciálním hostem je Nora Felder, vedoucí Picture Music Comapy, společnosti zaměřující se hudební supervizi filmů a seriálů. Nora Felder se zaloužila o hudbu pro takové seriály jako jsou Stranger Things, Californication nebo například Ray Donovan.

Na Bush Hub zavítají i dvě české kapely. První z nich, Lazer Viking v čele s excentrickým frontmanem Kubou Kaifoszem, se nese na vlnách alternativního indie rock n rollu a současného punku. S úctou k průměrnosti, osmdestátkovým hororům, pizze, zapovězeným láskám a wrestlingu jsou tak opravdoví, že vás to zkrátka bude bavit. V Budapešti se tento solitér mimo škatulky představí poprvé. “Když se mi poprvé ozvali z Budapest Showcase Hubu, že jsem v nějakém užším výběru kapel pro letošní ročník, odvětil jsem klasicky, že jsem se nikam nehlásil, tudíž mají asi špatný mail. Prý špatný mail neměli a tak, když mi napsali, že prej teda hrajem, neprotestoval jsem, protože mám Budapešť celkem rád a nikdy jsem tam ještě nekoncertoval. Na Hub přijedem v kompletním novém složení, ve kterém právě natáčíme desku, kterou plánuju někdy na příští rok“, komentuje přítomnost na festivalu zpěvák kapely Kuba Kaifosz a dodává: „Tentokrát šla všechna elektronika a počítače z okna a přitvrdilo se na písničkařině. Jsem rád, že se nám povedlo nakonec sladit vše tak, že bude moct dorazit i Chuck Rowell, kterej, krom svého působení v Crocodiles, teď hraje i ve Vikingovi, ač bydlí v Lyonu, takže bookování koncerů je o to komplikovanější. Showcasy celkově moc neřeším. Koncert je koncert. Je mi fuk, jestli hrajem v řadový garáži nebo někde „bůhvíkde“. Pro mě je zásadní dát ze sebe všechno kdekoliv a kdykoliv.“

Bělorusko: Mustelide, Super Besse, Chorvatsko: NLV, The Black Room, Česká republika: Acute Dose, Lazer Viking, Estonska: Mart Avi, NOËP Maďarsko: Ivan & The Parazol, The Qualitons, Dope Calypso, mius, Middlemist Red, Blahalouisiana, Deep glaze, Lotyšsko: Polifauna, Alise Joste, Litva: Beissoul & Einius, Polsko: Kamp!, Agim, LOR, Rumunsko: Helen, Byron, Rusko: Wet Red, Lucidvox, Srbsko: Stepa, Straight Mickey and the boyz, Slovensko: Tolstoys, Bulp, Slovinsko: Torul, persons from porlock, Ukraina: Panivalkova, Koloah