Hynek Čermák ztvární roli Vandama ve filmové adaptaci knihy Jaroslava Rudiše Národní třída

V Praze začalo natáčení nového celovečerního filmu Národní třída podle stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše. Režisérem snímku je Štěpán Altrichter, který v roce 2014 úspěšně debutoval originální komedií Schmitke. Do hlavní role obsadili tvůrci Hynka Čermáka, film vzniká v česko-německé koprodukci jako ambiciózní projekt evropského formátu. Producenty za Českou republiku jsou Pavel Strnad a Petr Oukropec ze společnosti Negativ, držitelé letošního Českého lva pro nejlepší film za snímek Bába z ledu. Vedle Čermáka ve filmu hrají Kateřina Janečková, Jan Cina, Václav Neužil, Martin Sobotka nebo Jiří Langmajer.

Scénář k filmu Národní třída psali Jaroslav Rudiš a Štěpán Altrichter hlavně v Berlíně, kde oba dnes převážně žijí. Scénář vznikl během roku a půl ve spolupráci s dramaturgy Ondřejem Štindlem a Martinem Danielem a tvůrci se s ním v roce 2017 během MFF Karlovy Vary zúčastnili scenáristického workshopu Midpoint Intensive pod vedením zkušených lektorů ze Sundance Institute. „Novela Jaroslava Rudiše mě zaujala hned po vydání v roce 2013, ale považoval jsem ji dlouho za nezfilmovatelnou, protože je to vlastně jen vnitřní monolog hlavního hrdiny. Nakonec jsme se ale rozhodli to přeci jen zkusit a nabídli jsme projekt mladému talentovanému režisérovi Štěpánovi Altrichterovi, který nás zaujal svým absolventským filmem Schmitke. Na scénáři k filmu se nakonec podíleli oba dva společně s Rudišem a myslím, že jejich spolupráce fungovala skvěle“, říká ke genezi filmu producent Pavel Strnad.

Vandam, ač rváč z pražského sídliště, je sečtělý a zajímá se o dějiny. Každý den doma cvičí a večer chodí do hospody Severka, která je středem jeho vesmíru. Kumpáni z hospody mu přezdívají „národní hrdina“, protože dal prý 17. listopadu 1989 na Národní třídě tu první ránu, jež uvedla dějiny do pohybu. Vandamovi se líbí servírka Lucka, která točí v Severce pivo. Jednoho večera se v hospodě zjeví člověk, který převzal za Lucku dluhy a teď chce peníze zpátky. Vandam se rozhodne Lucce pomoci, ale netuší, že jde o víc, než jen o vrácení dluhu.

„Je to temný syrový příběh, který je ale zároveň i místy hodně vtipný. Je to drama, ale trochu i temná sídlištní komedie. Mnohem větší prostor tu má vztah mezi Vandamem a servírkou Luckou. Cítíme, že ty dva to táhne dohromady, že se mají rádi, ale ty jizvy z jejich předchozích vztahů a průšvihů jsou nezahojené… A tak to nemají úplně lehké,“ říká scenárista a autor knižní předlohy Jaroslav Rudiš. Vedle Vandama se ve filmu objevuje nová postava kluka, kterému nikdo neřekne jinak než Psycho a Vandam se o něj stará jako o svého náhradního syna. „Scény, kde jsou oni dva, mám možná ve scénáři nejraději. Já mám při té vší temnotě a drsnosti prostě rád humor, bez toho bych nedokázal vůbec psát,“ dodává Rudiš.

Místy humorný příběh osamělého rváče, který má svou pravdu a rád poučuje své okolí o životě, rezonuje v současné společnosti čím dál víc, a nejen v České republice. „Konzervativnější diváci se možná zpočátku leknou Vandamova slovníku, ale myslím, že postupně pochopí, že se za drsnou vrstvou skrývá lidský příběh, který vezme za srdce každého. Má to být film přímý, našláplý, vtipný, má gradovat a vyústit v zajímavý konec. A tím si doufám získá pozornost širokého publika,“ říká režisér a spoluautor scénáře Štěpán Altrichter. Ten bude i na svém druhém filmu spolupracovat s rumunským kameramanem Cristianem Pirjolem, s nímž natočil svůj absolventský snímek Schmitke. „Kamera Cristiana Pirjola ukáže trochu jiný pohled na české sídliště, než na jaký jsme zvyklí. Ukáže ho tak, jak ho vnímá hlavní hrdina sám – v dlouhých záběrech ukazujících až nostalgicky 'krásu' architektury dřívějších časů,“ upřesňuje režisér Altrichter. Točit se bude i v centru pražské metropole včetně Národní třídy, v moderní vilové čtvrti, v Kunratickém lese a jako sídlištní lokace zvolili filmaři Opatov a Háje na Praze 11.

Novela Národní třída vyšla německy, holandsky, francouzsky, polsky, španělsky nebo maďarsky.

Letos v listopadu bude mít v Aachenu premiéru její třetí německé divadelní uvedení, hra se jinak stále hraje i ve státním divadle v Drážďanech a podle knihy vznikla i rozhlasová hra ve WDR v Kolíně nad Rýnem. Spisovatel, dramatik a scenárista Jaroslav Rudiš je mj. autorem úspěšných knih Nebe pod Berlínem nebo Grandhotel, v půlce října vyjde jeho nová kniha Český ráj a na únor se chystá vydání jeho prvního německy psaného románu Winterbergova poslední cesta. Režisér Štěpán Altrichter úspěšně debutoval filmem Schmitke, který měl světovou premiéru na mezinárodním filmovém festivalu v Busanu. V zahraničí byl mimo jiné oceněn i jako nejlepší filmový debut na festivalu v Cottbusu a v České republice získal Cenu české filmové kritiky pro objev roku a dva České lvy za nejlepší hudbu a nejlepší zvuk.

Film Národní třída vzniká v česko-německé koprodukci, hlavními producenty jsou Negativ a německá společnost 42film, koproducenty Česká televize (kreativní producent Michal Reitler) a německá televizní stanice ZDF. Natáčí se za podpory Státního fondu kinematografie, německého Mitteldeutsche Medienförderung a evropského fondu Eurimages.

