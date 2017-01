HVĚZDA REGGAE ALBOROSIE SE VRACÍ PO 6 LETECH S NOVOU DESKOU

Vážná hudba má v Praze své jaro, reggae má od letošního roku svůj podzim. Koncertní seriál v Lucerna Music Baru odstartuje 29. září jamajský Gyptian, ve čtvrtek 3. listopadu se po šesti letech představí v Praze jedna z největších hvězd evropského reggae – italský Alborosie! Přiveze si s sebou nejen vlastní kapelu Shengen Clan, ale také zbrusu nové album Freedom & Fyah, které letos již představil na mnoha velkých evropských festivalech.



Alberto D’Ascola se narodil 4. července 1977 na Sicílii. Jeho aktivní léta v reggae začaly už v patnácti letech. Osm let poté se rozhodl odstěhovat na Jamajku, aby se mohl učit a být blíže k samotným kořenům reggae a rastafariánům. V začátcích pracoval ve studiu GeeJam, které mu dalo první příležitost, zkušenosti a také představilo blíže místní poměry. Alberto tam tehdy pracoval jen za jídlo, k čemuž v jednom z rozhovorů poznamenal: „Bylo to pro mě velmi těžké, ale zkušenost obrovská.“ Dnes je Alborosie jedním z nejrespektovanějších hlasů reggae, co jsme kdy v Evropě měli. Úzce spolupracuje například s Gentlemanem nebo Ky-Mani Marleym, s kterými natočil nejen několik písniček, ale také film Journey to Jah.

Své první album Soul Pirate vydal Alborosie na Jamajce v roce 2009. Právě tady se objevily pecky, které jej okamžitě proslavily po celé Evropě. Stačí si zanotovat „Stidlibam bam bam inna Kingston Town“ a reggae massive dodnes hnedka škrtá zapalovače. Zkrátka hitový debut jak má být. Hned o rok později přišel druhý zářez v podobě desky Escape From Babylon s hitovkami No Cocaine, Mr. President nebo Real Story. Alborosie je také velmi schopný multiinstrumentalista, kromě vokálů si ve svém studiu sám natočí v podstatě jakýkoliv nástroj.

Své studiové zkušenosti zúročil i na albu Dub the Thrones, na kterém spolupracoval s jamajskou producentskou legendou King Jammym a které pojalo svět populárního seriálu Game of Thrones úplně jinak. Rozhodně stojí za poslech, stejně jako dvojalbum duetů Alborosie & Friends, kde se vedle již zmíněných jmen objevuje například David Hinds ze Steel Pulse, Sizzla Kalonji, Busy Signal, Horace Andy nebo veteráni The Tamlins. No a pak je tu zbrusu nové album, které vyšlo letos na jaře, a jmenuje se Freedom & Fyah!

Alborosie dnes patří do první ligy nejen v Evropě, ale cestuje po celém světě, kde vystupuje jako headliner mnoha velkých festivalů. Do intimnějšího prostředí pražského Lucerna Music Baru se vrátí po šesti letech. Vstupenky jsou v předprodeji od čtvrtka 15. 9. 10:00 za 550 Kč + poplatky. Předprodej běží na pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků), na webu Lucerna Music Baru a v předprodejních sítích GoOut.cz, Ticketpro a Ticketportal. Na místě 700 Kč.

ZDROJ: Lucerna Music Bar