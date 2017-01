Hardwell, Kygo a další. Balaton Sound zveřejňuje první jména pro ročník 2017.

Perfektní party na pláži s hvězdami taneční a hip-hopové scény. To je Balaton Sound deset let a příští rok to nebude jinak. První fantastická jména, které festival zveřejňuje šest měsíců před festivalem, potvrzují že ročník 2017 bude famózní. Kygo, Hardwell, Robin Schulz, Nicky Romero a mnoho dalších přinese jedenáctý ročník Balaton Soundu. Naplanujte si parádní léto již před koncem roku, kdy vstupenky jsou stale za sníženou cenu.



První zveřejněná jména ukazují jak široké spektrum taneční scény můžete očekávat na festival, od největších hvězd až po nové talenty a aktuální trendy současné produkce. Pro ročník 2017 se můžete těšit na tyto jména (abecedně řazeno): Blasterjaxx, The Bloody Beetroots (live), The Chainsmokers, Dave Clarke, Hardwell, Headhunterz, John Digweed, Krewella, Kungs, Nicky Romero, Robin Schulz, Shaun Frank, Timmy Trumpet a Zeds Dead. A to je jen začáek, v nasledujících šesti měsících můžete očekávat daleko vice.



Balaton Sound navíc plánuje několik dalších výrazných novinek a to nejen v programu festivalu. Celý design festivalu se změní na počátku roku 2017 a Zoltan Fülöp, jeden z hlavních organizátorů festival, upozorňuje fanoušky, že se mají připravit na řadu překvapení. “Řada novinek, které planujeme se týká také hlavního podia a věřím, že tohle bude pro návštěvníky něco úchvatného.”

Zlevněné vstupenky jsou dostupné do poloviny března (15.3.2017). Stejně jako minulý rok mají návštěvnící na výběr dvě různé permanentky. Pětidenní zahrnuje také tzv. Nultý den festival a nabízí tak prožít šilenou party od začátku dokonce naplno. Levnější čtyřdenní zahrnuje všechny hlavní dny festival (6.-9. Července) V nabídce jsou samozřejmě I jen jednodenní vstupenky. Kdo chce nadstandartní pohodlí na festival, může si zakoupit vstupenky, které dají návštěvníkovi status VIP a umožnímu přístup do speciálního VIP prostoru, včetně přístupu na VIP tribunu, která se nachází proti hlavnímu podiu festival.



ZDROJ: Balaton Sound