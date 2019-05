FOTOREPORT: Sziget party – finálové kolo soutěže Jednou ranou na Sziget

Kdo bude hrát na maďarském festivalu Sziget. Na stejném pódiu jako čeští tvrďáci Pipes and Pints či slovenská star Celeste Buckingham, se včera 15. května rozhodlo v pražském klubu Café V lese, kde proběhlo finálové kolo soutěže Jednou ranou na Sziget. Kapely The Silver Spoons, I Love You Honey Bunny a Bratři tu během večera bojovaly o hlasy přítomných návštěvníků. Již nebudu napínat a prozradím vítězi soutěže Jednou ranou na Sziget, jímž se stala a na Ostrově svobody také vystoupí skupina I Love You Honey Bunny. Pro čtenáře jsme připravili více textu v článku Kapela I Love You Honey Bunny vyhrála soutěž Jednou ranou na Sziget a míří na legendární festival.