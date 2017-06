FOTOREPORT: Den čtvrtý aneb všichni budem barevní

Pro naši redakci asi ten nezajímavější a nejnabušenější den z celého Sziget festivalu. Hvězdy snad všude kam jen oko dohlédne (nebo spíš ani nedohlédne).V poněkud chladnější sobotu pro nás byla startující kapelou Čankišou. Češí, kteří tvoří hudbu snad jen za účelem rozhýbat každého poblíž postávajícího nebo sedícího posluchače. Na začátku jejich vystoupení byl poměrně klid, za chvíli se však začali kumulovat rodáci ze země české. Vě větru vlající bílo-červeno-modrá vlajka poukazovala na místo, ze kterého tato na OTP Bank World Music Party Main Stage stojící kapela pochází. S fanoušky si jak se patří patřičně pohráli a zazpívali. NNeka, kterou jsme již měli možnost vidět na německém Summerjamu, zahrála první tři písně v klasickém pořadí- tak jako vždy. Její krásný hlas slyšeli zajisté i návštěvníci postávající před A38 Stage, která rozhodně nebyla prázdná. Všichni, kdo přijeli čekali snad na jediné, na COLOR PARTY u Pop Rock Main Stage. A taky že v tradičně v 19,00 vypukla. "Staffové" chvíli před sedmou začali vydávat lidem příděly- pytlíčky s práškovanou barvou. Modrá, zelená, oranžová, žlutá, růžová,... Song od The Prodigy, který produkce pustila, se k této masakrálně barevné události hodil. Všichni lidé netrpělivě čekali než zazní povel k hazení. "Chcete si s námi hrát?" skandující dav byl k neudržení. Jen co moderátor dořekl teď bylo všude barevno, všude samý pytlíček a samá barvička, samej špinavej človek, a zase samá barvička. Akce na kterou všichni netrpělivě čekali trvala déle než 20 minut. Všichni se dosyta vyřádili, a kdo nepřijel hodně prohloupil. Barevní a spokojení jsme se vydali za jedním z nejbáječnějších vystupujících sobotního dne DUB FX, australský rodák vlastním jménem Benjamin. Týpek, který si muziku vyrábí sám pomocí loopovacího zařízení a efektotvorných pedálů. V rytmech hip-hopu, reggae a dubstepu se hýbalo snad každé tělo v Balaton Sound Party Areně i v jejím blízkém okolí. Zaručený zážitek, protože přímo na pódiu před vámi se zrovna v ten moment "produkuje" hudba- sem tam váháte, zda Dub Fx hraje zrovna tu vaší a nebo jestli je to nějaká improvizace pro pobavení jeho samotného a všech ostatních. Hekticky jsme doběhli zpět na OTP Bank World Music Party Main Stage a poslechli jsme si pár songů od Mokoomby, mezi nimi snad jeho nejlepší -Njoka. Chlapík černý jako bota předvedl jaký rytmus a energii si nosí ve své zimbabwské krvi. S kytaristy předváděl naprosto synchronizované taneční vsuvky, ze kterých zůstaval netančícímu rozum stát. Krom britských Enter Shikari a Editors vystoupil na Pop Rock Main Stage ještě jeden britský rodák- Mika. Sympatický mladý muž, který má slibně našlápnuto stát se takovým novodobým Freddým Mercurym. Hlasovým rozsahem se Freddýmu samozřejmě nidko nidky nevyrovná, ale kouzlo osobnosti, to které měl i velký Freddie, to Mika rozhodně má, nemusel se ani moc namáhat, protože dav jeho písně zpíval tak jednohlasně, že byl slyšet pomalu na druhou stranu festivalového ostrova. Krásně vyšperkované pódium a sympatický člověk s krásným hlasem a energií, která z jeho vystoupení dělá nezapomenutelný zážitek. Poslední kapelou sobotního dne byli Parov Stelar Band, kteří jsou i v Čechám velmi známí a oblíbení. U jejich show se vlnili i samotní fotografové v pangejtu. Dav si užíval tak moc jak jen mohl, a na to, že již bylo k půl noci, byl stan A38 narván k prasknutí a pařící hloučky okolo stanu dokazovaly, že uvnitř už nejspíš místo nebude. Zdá se, že to ani nikomu nevadilo, hlavní je, že Parov Stelar Band bylo slyšet.