FOTO-REPORT: SummerJam 2018 se nesl v duchu oslav 50. let výročí reggae řánru

Příznivcům reggae se omlouvám že report není ze všech tří dní, ale nedělní program letošního ročníku SummerJam festivalu mi nedovolil nepřijet na oslavu 50. let reggae žánru. Čas strávený na ostrově byl krátký a o to bylo náročnější si vybrat jak strávit překrásný den. Pohodu nám hned po příjezdu vdech Richie Stephens & Ska Nation reggae šmrnclé ska mě zahřálo u srdce a pomohlo mi zavzpomínat na počátky a na mou první návštěvu tohoto překrásného festivalu. Nemohl jsem se nejít ani na chvíli zastavit a jen tak si užít pohody a sluníčka všude kolem. Od odpočívání a střádání sil nás odtáhly INNER CIRCLE, kteří letos oslavuje své 50. výročí! A dokonce po více než pěti desetiletích zůstávájednou z nejúspěšnějších reggae kapel po celém světě. Dvojnásobní vítězové ceny GRAMMY®. Nesčetné alba a kompilace svědčí o jedné z nejdelších a nejúspěšnějších kapela reggae. Jejich hity jako "Bad Boys " nebo " Sweat A La La Long " jsou známé v každé zemi na světě a jsem poctěn že jsem si je opět mohl poslechnout živě. Osm přátel školy z Virginie patří mezi nejúspěšnější kapely, které reggae v současné době nabízí. "Soldiers of Jah Army", jak je známo, hrají vyprodané koncerty po celém světě a pracují s téměř všemi úspěšnými tohoto žánru. Jejich vystoupení bylo správnou volbou před příchodem poslední závěrečné tečky v podání vystoupení Jamar Rolando McNaughton nadaného umělce známého pod jménem Chronixx. Chronixx je v současnosti považován za nový a osvěžující proud reggae hudby. Osobně mám tohoto umělce více a více v oblibě. Skutečnost že právě pro to abych mohl toto vystoupení vidět jsem vážil cestu dlouhou více jak 1250 km. Mě nijak neovlivňuje a jen potvrzuje mé očekávání které nebylo zklamáno a navíc mohu s radostí říct jak jsem již řek na místě Marley to není, ale kdo ví co reggae a roots přinese.