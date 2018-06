FOTO-REPORT: První návštěva Israel Vibration v praze

Jak jsme vás informovali včera proběhlo v pražském Lucerna Music Baru vystoupení jamajských legend Israel Vibration. Jedna z nejúspěšnějších roots reggae skupin historie se dala dohromady už začátkem 70. let a včerejší koncert byl opravdu úžasný a plný pozitivních vibrací a suprové energie. Český reggae masiv stale žije tak jako reggae, což mě opravdu těší. Duo Lascelle "Wiss" Bulgin a Cecil "Skelly" Spence, které už roky doprovází proslulá kapela The Roots Radics Band se ani nestárne. Od posledního vystoupení kdy jsem je měl před 7 lety vidět se takřka nezměnili a energie jim neubilo snad naopak. Příští dostavení na reggae v Lucerna Music Baru si dáme na Sly & Robbie a to 8.8.2018 nyní již fotoreport.