FOTO-REPORT: První den festivalu Balaton Sound je za námi kocovina s námi a necelé čtyři dny přd námi

Od filmového ruchu z domácích Karlových Varů jsme pro vás i vletošním roce vytvoříme několik reportáží z hudebního festival Balaton Sound, který jak již název napovídá je na pláži maďarského jezera Balaton. V letošním roce se pokusíme připravit koždodení schrnutí dne předchozího a popravdě si užít festival také jako dovolenou ať se jen hekticky nehoníme a nedoporučujeme něco co ani není. Včerejší den byl plný zvučných jmen náš fotoreport se věnuje proto na z DJsa o závěrečnou show hlavní stage zakončenou ohňostrojem se postaralv průběhu dne je v areálu festivalu mnoho doprovodného vyžití a to hlavně v podobě různých sportovních aktivit ke kterým se snad ještě v průběhu festivalu vrátíme. Mě osobně zaujalo pouliční vystoupení. Ani dnešní den nebude žádná úplná válečka. Zítra se budete moci těšit na fotky zči. Co ostatního se připlete do cesty se nechme překvapit, ale nyní již se mrkněte na fotoreport a já zatím letím odpočívat na slunou pláž s nějakým tím drinkem ať nezanedbám pitný režim. Nedočkavce pozvu ještě k sledování instagramového profilu . Hi tomorrow