FOTO-REPORT: 20 LET ROCK FOR CHURCHILL

V letošním roce jsme v rámci reportů letních festivalů navštívily hudební festival Rock for Churchill, který není na festivalové scéně žádným začátečníkem a letošní rok tak oslavil jubilejních 20 let, toto výročí jsme si opravdu nemohli nechat ujít. Počasí přálo a tak jsme si mohli užít konec vystoupení kapely GAIA MESIAH. Po krátkém občerstvení, které nedílnou součástí každého festivalu jsme si poslechly zpěvačkou Markou Rybin v další české kapele SKYLINE, jejíž energická show vás nenechá jen tak stát. Naše první zastávka u Red Bull busu, byla nakonec při vystoupení SKINNY LISTER, kteří se sice dali dohromady teprve v roce 2009, ale nabušený folk s lehkým nádechem punku a velkou dávkou tradiční ostrovní či irské hudby umí podat opravdu dobře. TATA BOJS a jejich hra slov a tónů, podpořená vizuální show, byla radost po dlouhé době slyšet a vidět. Na chvilku jsme navštívyli i tanečního šapitó právě při setu DJ´s z BASS BEAST CREW, kde mimo jiné působí MC Jacob z kapely Skyline. Český reper Rest zakončil svím repovím poselstvím program Red Bull stage. Po rychlém občerstvení jsme si nenechali ujít vystoupení australského interpreta známého pod jménem DUB FX, jehož specialita je BeatBox Live-Looping. Před odjezdem jsme si nemohli nechat ujít set dvojky DJ´ské dvojky BIFIDUS AKTIF & AKIRA.

Sobotní program pro nás začal kepelou STROMBOLI která je, srdeční záležitostí ne jen pro produkci Rock for Churchill ale i pro nás v redakci magazínu Zvlastnistyl.cz. Vystoupení zpěváka s egyptsko-tuniskými kořeny, který se narodil v Německu, ale má už dekádu hluboké spojení i s ČR, kterého můžete znát pod jménem UCEE jsme sice nestačily stejně tak jako UNITED FLAVOUR a oto více jsme si mohli užít aspoň malou náhradu, kterou připravily pro návštěvníky u zvukařského stánku . Kapela J.A.R., která letos slaví jubilejních 30 let je také srcová záležitost, super publikum vytvořilo příjemnou atmosféru která kapelu očividně bavila. Po doplnění pitného režimu jsme se zastavili u Red Bull busu na vystoupení Indy & Wich, kteří tak trochu nostalgiky vyplnily čas do letošního překvápka které nás opravdu zajímalo. Yungblud působí na hudební scéně jako zjevení. Za své břitké texty vděčí své celoživotní lásce k Bruci Sprinsgteenovi a Chrisu Diffordovi ze Squeeze. Multiinstrumentalista, který ovládá kytaru, basu, piano i bicí držel kytaru v ruce již ve věku dvou let a v deseti již psal první písně. Aby nastartoval svoji kariéru, přestěhoval se do Londýna, kde ho ovlivnil poslech kapel jako The Clash, Arctic Monkeys nebo N.W.A. A dopadlo to více než skvěle, nadupanou muziku a neskutečná show s energie měla opravdu masivní odezvu kotele, který si slušně zapařil.