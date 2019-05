Film Psi nenosí kalhoty (Dogs Don’t Wear Pants) vyrobený s českou účastí bude uveden na festivalu v Cannes

Na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes bude uvedený film Psi nenosí kalhoty (Dogs Don't Wear Pants), dříve známý pod názvem Mona, který vznikl ve spolupráci s českými tvůrci. V jedné ze stěžejních rolí filmu se představí herečka Ester Geislerová, autorem hudby k filmu je pak český hudební skladatel Michal Nejtek. Režisérem temně humorného příběhu o muži jménem Juha, kterému se tragicky utopí žena, je Jukka-Pekka Valkeapää, jehož předchozí filmy uspěly na mnoha zahraničních i českých festivalech. Na výrobě filmu, který byl vybrán do nezávislé sekce Directors' Fortnight, za Českou republiku spolupracovali také producenti Vratislav Šlajer a Danny Holman ze společnosti Bionaut. Mezinárodní filmový festival v Cannes se letos koná od 14. do 25. května.

Hlavní producentem filmu je finská společnost Helsinki Films v koprodukci s lotyšskou společností Tasse Films. „Máme obrovskou radost, že jsme se na filmu mohli podílet a dopomoci tak účasti českých tvůrců na mezinárodním festivalu v Cannes. Je to po delší době opravdu výrazná česká stopa v mezinárodním filmu, ať už jde o hereckou roli Ester Geislerové nebo skvělou hudbu Michala Nejtka. Pevně věříme, že canneský festival otevře cestu filmu do celého světa. Psi nenosí kalhoty je temné drama, ale také romantický film, který se nevyhýbá humoru. I když prý se mu smějí společně hlavně Finové a Češi," říká producent Vratislav Šlajer ze společnosti Bionaut. Do prestižní sekce Directors' Fortnight se jako poslední finský film probojoval snímek Akiho Kaurismäkiho Drž si šátek, Tatjano (Take Care of Your Scarf, Tatiana). "Jsem velmi šťastný a je pro mě poctou, že bude náš film uveden v sekci Directors' Fortnight, která je známá svým odvážným a vizionářským přístupem k výběru filmů. Je skvělé být ve společnosti takových režisérů, jako je Scorsese, Oshima, Haneke, Bresson a dalších velikánů světové kinematografie," říká k výběru filmu do sekce Directors' Fortnight režisér J.-P. Valkeapää. Představitelka Juhovy ženy Ester Geislerová říká: "Jsem ráda, že jsem mohla hrát v tomto vizuálně dechberoucím filmu. Moje postava je Juhova žena a v jedné scéně uspávám naši krásnou čtyřletou holčičku českou ukolébavkou. Režisérovi se to tak líbilo, že mě to nechal nahrát ještě jednou ve studiu. Písnička tak ve filmu zůstala v češtině a moje postava je Češka." Ester Geislerová se musela na natáčení speciálně připravovat: "Kvůli filmu jsem v Čechách chodila na kurzy freedivingu, což byla pro mě úžasná zkušenost. Trénovala jsem ponory přesně podle storyboardu, takže na natáčení jsem pak byla perfektně připravená, natočili jsme to skoro napoprvé a dublérku poslali domů."

Hlavnímu hrdinovi filmu o ztrátě, lásce a sladkobolném bytí, jehož hraje helsinský rodák Pekka Strang, se v jezeře tragicky utopí žena (Ester Geislerová). Tato temná událost, která se navíc odehraje před zraky jejich malé dcerky, Juhu neustále pronásleduje a znemožňuje mu navázat vztah s lidmi. Setkání s dominou Monou však všechno změní. Juha začne být závislý na dušení a Mona mu ho ráda dopřává – nezacházejí však už příliš daleko do temného světa? J.-P. Valkeapää je kritiky uznávaný a oceňovaný finský režisér. Čeští diváci mohli jeho filmy vidět na Dnech evropského filmu nebo na festivalu v Karlových Varech. Jeho debut Cizinec (Visitor) byl vybrán na filmový trh CineMart při mezinárodním festivalu v Rotterdamu, vznikl v rámci Cinéfondation v Cannes a premiéru si odbyl na festivalu v Benátkách. Režisérův druhý film They Have Escaped (Uprchlíci) byl opět v premiéře uveden v Benátkách a následně na festivalu v Torontu. Získal i čtyři finské filmové ceny Jussi včetně ceny za režii a nejlepší finský film roku.

Společnost Bionaut patří k předním producentským společnostem a na kontě má řadu celovečerních filmů i seriálů, jako například Dáma a král, Svět pod hlavou, Mamon, Pouta či Vendeta, dlouhodobě se věnuje i tvorbě pro děti – Mlsné medvědí příběhy nebo Rosa & Dara a jejich velká dobrodružství. ZDROJ: TZ 4PRESS

