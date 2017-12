Film Prezident Blaník bude dokončen v rekordním čase, režisér Marek Najbrt mapuje události kolem druhé přímé volby českého prezidenta

Tvůrci celovečerního snímku Prezident Blaník, jehož hlavním hrdinou je lobbista Antonín Blaník (Marek Daniel), dokončí svůj film v rekordním čase. Příběh filmu navazujícího na úspěšný seriál se odehrává na pozadí skutečných událostí druhé přímé volby prezidenta České republiky. Vystupuje v něm tak celá řada reálných aktérů českého politického a společenského života. První kolo prezidentské volby připadá na 12.–13. ledna a druhé na 26.–27. ledna. Prezident Blaník vstoupí do kin už 1. února. Filmaři tak musí být připraveni na různé varianty výsledku prezidentských voleb, tak aby se pár dnů po oznámení jména prezidenta dostala do kin verze filmu zachycující aktuální výsledek.

„Budeme mít připravené různé varianty konce filmu a po vyhlášení výsledku prezidentské volby pošleme do kin tu aktuální verzi. Je to časově velmi náročný postup, ale na to jsme po čtyřech letech natáčení seriálu Kancelář Blaník zvyklí,“ říká producent filmu Prezident Blaník Milan Kuchynka.

Celovečerní film sice navazuje na kultovní internetový seriál, kteří diváci znají z internetové televize Stream.cz, ale rozdíl oproti seriálu je nejen ve filmovějším stylu snímání, natáčení probíhá například ve formátu cinemascope a tvůrci využívají jiné lokace a řadu exteriérů. Zároveň neřeší jednu konkrétní kauzu, ale sledují kontinuální příběh kandidatury Tondy Blaníka na prezidenta a jeho následné vypořádání se s neúspěchem. Nahlíží také do soukromí postav a celý děj je více zapojený do skutečného dění na politické scéně. Doposud se natáčelo například na debatách prezidentských kandidátů, oslavách 17. listopadu, ve zpravodajství České televize a nemalou roli hrají již tradičně státní budovy, jako jsou parlament, úřad vlády, Pražský hrad a další.

Ve filmu mj. vystupují moderátor Jakub Železný, právník Tomáš Sokol, ekonom Tomáš Sedláček, Ladislav Špaček nebo zpěvák Tomáš Klus. Vedle hlavního hrdiny Tondy Blaníka ve filmu hrají v rolích jeho asistentů Halka Třešňáková (jako Lenka) a Michal Dalecký (jako Žížala).

Příběh Tondy Blaníka zachycující události okolo druhé přímé volby českého prezidenta vzniká pod vedením producentů Milana Kuchynky a Pavla Strnada z Negativu, v koprodukci s Českou televizí a společností Seznam.cz a za podpory Státního fondu kinematografie. Filmařům se také podařilo zorganizovat úspěšnou crowdfundingovou kampaň ve spolupráci se serverem Hithit, v níž vybrali téměř dva milióny korun, ačkoli žádali 1 500 000. Na vznik celovečerního filmu přispělo 3 219 fanoušků Tondy Blaníka, kteří získali vstupenky na VIP předpremiéry, budou se moci zúčastnit prohlídky Pražského hradu s Lenkou a Žížalou nebo si mohli pořídit třeba legendární boty hlavního hrdiny s podpisem.

SYNOPSE

Antonín Blaník je jedním z nejvýznamnějších lobbistů v zemi. Pracuje pro politické strany, pro samotného prezidenta a hlavně sám pro sebe. Jednoho dne se rozhodne, že už je na čase vystoupit z politického zákulisí, a oznámí kandidaturu na funkci prezidenta České republiky. Kampaň, ve které s pomocí tajemníka Žížaly a asistentky Lenky naslibuje lidem, co jim nikdo nemůže dát, má úspěch. Tondova kandidatura však skončí dřív, než začala, protože Žížala nedoručí na ministerstvo včas podpisové archy. Jenže to by nebyl Tonda Blaník, aby si s takovou „nepříjemností“ neporadil. Je přece ještě dost jiných kandidátů a do Tondovy hlavy nikdo nevidí… Příběh filmu navazujícího na úspěšný seriál se odehrává na pozadí skutečných událostí druhé přímé volby prezidenta České republiky. Vystupuje v něm celá řada reálných aktérů českého politického a společenského života.

