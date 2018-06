Festival Trnkobraní vstupuje do druhé padesátky s Jarkem Nohavicou a oznamuje kompletní hudební program

Kompletní hudební program letošního 51. ročníku oznamuje hudebně-švestkový festival Vizovické Trnkobraní, který se koná v pátek a sobotu 17. a 18. srpna v areálu likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích nedaleko Zlína. Do své druhé padesátky tento hudební festival s nejdelší tradicí vstoupí s Jarkem Nohavicou, který se na Trnkobraní vrací po dlouhých jedenadvaceti letech, kdy býval pravidelným účastníkem festivalu. Návštěvníci se dále můžou těšit na Arakain a Lucii Bílou, kapely Divokej Bill, Mig 21, Mandrage, Jelen, Mirai či zpěvačku Ewu Farnou a další interprety a kapely. Poslední levné lístky na Trnkobraní jsou do 31. května v předprodeji na http://www.vizovicketrnkobrani.cz/cs/vstupenky-cz/

Fanoušci na Trnkobraní dále uvidí koncerty Argemy, Wohnoutů, Portless, Poletíme?, Desmod či Gazdiny Roby a dalších. “Jsme moc rádi, že do další padesátky festival vstupuje s Jarkem Nohavicou jako hlavní hvězdou. Jednali jsme s ním několik let, loni jsme ho velmi chtěli na festivalové padesátiny, ale až letos to klaplo. Věřím, že podobná šťastná hvězda bude Trnkobraní svítit celou druhou padesátiletku,“ říká organizátor festivalu Michal Šesták. V programu nebudou chybět také tradiční lokální hvězdy, jako je Fleret a Zuzana Šuláková, dcera legendární Jarmily Šulákové. Stejně jako loni v oficiálním programu Trnkobraní vystoupí i kapela, která vzejde z výsledků talentové soutěže Zahraj si s kapelou na Trnkobraní, hlasování aktuálně vrcholí na facebookové stránce festivalu. Součástí festivalu bude i tradiční oblíbená soutěž v pojídání švestkových knedlíků otevřená široké veřejnosti. Ta letos proběhne v sobotu ve 13.20 hodin a moderovat ji budou Patrik Hezucký s Michalem Kavalčíkem, dříve Rudou z Ostravy. Účastnit se jí opět budou i kapely, loni v soutěži hudebních jedlíků s přehledem zvítězila skupina Visací zámek s celkem 154 snědenými knedlíky, tedy v průměru 30,8 knedlíku na člena kapely. Ve festivalovém areálu bude možné ochutnat ovocné knedlíky vyráběné z různých druhů ovoce, ze kterých likérka Rudolf Jelínek pálí své destiláty, nebo navštívit muzeum slivovice. Návštěvníci se mohou těšit také na doprovodný program zahrnující filmové projekce, divadelní představení, taneční vystoupení folklorních souborů a soutěžní a tvůrčí aktivity pro děti.

Trnkobraní návštěvníkům nabídne vyšší komfort, v prostoru před festivalovým areálem bude zcela nově k dispozici prodejna potravin. Ubytovat se bude možné v placeném VIP kempu, bezpečném, oploceném, hlídaném a osvětleném prostoru s nonstop recepcí a úschovnou, možností dobití telefonů, sprchami s teplou vodou, umývárnami a sociálním zařízením s pravidelným úklidovým servisem, nebo ve stanovém městečku zdarma.

Vstupenky na Trnkobraní lze ještě do 31. května zakoupit za sníženou cenu na oba dny za 820 korun, s VIP kempem za 1070 korun, 400 korun na pátek a 520 korun na sobotu, VIP kemp na dva dny pak za 300 korun, do dne před akcí na oba dny za 910 korun, 1200 s VIP kempem, 450 na pátek, 560 na sobotu a VIP kemp na dva dny za 350 korun. Na místě pak bude permanentka stát 980 korun, s VIP kempem 1300 korun, páteční vstup 490 korun, sobotní 640 korun a VIP kemp na dva dny 400 korun. Připraveny jsou slevy pro děti různých věkových kategorií, seniory a ZTP/P. Více na www.trnkobrani.cz

Interpreti na letošním 51. Vizovickém Trnkobraní: Levitate, Desmod, Tanja, Wohnout, Pekař, Divokej Bill, Visací zámek, Mandrage, Gazdina Roba, Arakain a Lucie Bílá, Doktor P.P., Street 69, Argema, Poletíme?, Ewa Farna, Portless, Jarek Nohavica, Mirai, Mig 21, Fleret a Zuzana Šuláková, Jelen, Kosovci

