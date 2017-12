Festival Sziget zahájil předprodej 8. listopadu a je nominován na the Best Major Festival a the Best Line-up

Festival Sziget zahajuje předprodej pro ročník 2018 již tuto středu 8. listopadu. Ve 24hodinové akci získáte ke každé zakoupené permanentce nejen status Prime Szigeťan, ale i řadu dárků. Atmosféru festivalu skvěle zachycují ty nejlepší okamžiky 25. ročníku festivalu v našlapaném sedmi-minutovém videu. V roce 2018 se od 8. do 15. srpna na Ostrově Svobody otevře nová kapitola, dalších dvacet pět let započne v duchu "Love Revolution“.

Hlasujte pro Sziget! V letošním roce je festival nominován v European Festival Awards na the Best Major Festival a the Best Line-up.

Letošní aftermovie vytvořené organizátory festivalu vyniká nejen zachycením kouzelných okamžiků oslav 25. ročníku Szigetu, na videu hovoří také spousta Szigeťanů z více než stovky zemí světa o tom, co pro ně „Ostrov svobody“ znamená. Aftermovie obsahuje i výzvu divákům, aby se připojili k "Love Revolution“.

Každý jsme jiný. Pocházíme z různých koutů světa, hovoříme rozdílnými jazyky, máme odlišnou víru, barvu kůže, zájmy, vkus i priority. Když se pak všichni setkáme, spojuje nás síla rozmanitosti, díky které můžeme měnit svět.

Festival Sziget spolu se Szigeťany z více než stovky zemí naší planety vyhlašují “Love Revolution”. Revoluci poháněnou silou a láskou komunity usilující o to, aby planeta Země byla lepším místem k životu. Jak uvádí Tamás Kádár, ředitel Szigetu: „Komunita Szigetu vznikla před 25 lety a její hlavní myšlenka je založena na vytvoření “národa snů”, který se na týden stává centrem evropského kulturního života. Hlavním poselstvím iniciativy „Love Revolution“ je zformulování a upevnění základních hodnot, na kterých stojí Sziget více než čtvrt století.

"Love Revolution“ je velkým shromážděním, šťastnou a pokojnou oslavou skutečnosti, že když budeme chtít, můžeme změnit svět. Věříme v přijímání rozmanitosti, respektování lidské důstojnosti a starání se jeden o druhého. Se všemi národy i jednotlivci by mělo být zacházeno stejně, je potřeba podporovat a povzbuzovat jak individuální, tak sociální odpovědnost. V průběhu Szigetu 2018 budou všechna tato témata prezentována v různých formách, od neziskových organizací až po koncept Art of Freedom.