Festival Sziget oznamuje poslední jména pro hlavní pódium a odhaluje denní časový harmonogram!

Světové hvězdy Macklemore, 6LACK a Michael Kiwanuka nově doplňují program na hlavním pódiu festivalu Sziget. Organizátoři oznamují finální detailní časový harmonogram i pro další pódia a sedmidenní akce na ostrově uprostřed Budapešti tak nabízí letošní program plný hvězd. Ed Sheeran, Florence + The Machine, Foo Fighters, The 1975, Post Malone, Twenty One Pilots, Martin Garrix a The National a mnoho dalších umělců je součástí festivalu Sziget od 7. - 13. srpna 2019. K dispozici jsou tří, pěti a sedmidenní vstupenky, fanoušci by neměli s jejich koupí váhat, protože festival bude zdražovat již 9. května.

Obří festival s denní kapacitou vice než osmdesát tisíc návštěvníků získal díky zveřejněným rozpisům konkrétnější obrysy. Pořadatelé zveřejnili kompletní program nejen na menší podia, jako je například Volt Stage, kde vystoupí Charlie Winston, Gunwood nebo Blackwave. I bohatý a různorodý nehudební program doplnili o kompletní seznam divadelní podia, kde vystoupí třeba i famózní Australani Gravity and Other Myths. Přesto stále zůstává vyhrazeno ještě jedno místečko pro českou kapelu, vítěze soutěže Jednou ranou na Sziget (finále soutěže 15.5. v Café v lese), která doplní české ranaře Pipes & Pints a slovenskou star Celeste Buckingham.

Macklemore se po dvou letech opět vrací na Sziget! Několika násobný držitel ceny Grammy nastartoval svoji kariéru v roce 2012 chytlavou letní skladbou Thrift Shop. Jeho diskografie čítá jeden hit za druhým a americký rapper pravidelně boří žebříčky prestižních hitparád jako Billboard Hot 100.

Americký zpěvák a rapper 6LACK zavítá na Ostrov svobody poprvé. Rodák z Atlanty je známý svou neochvějnou upřímností, kterou vkládá do témat partnerských vztahů a ztráty. Za svoji hip hopovou tvorbu byl mnohokrát nominován na cenu Grammy.

Michael Kiwanuka je britský folk-rockový zpěvák a na svém kontě má řadu nominací na Brit Awards, MTW Europe Music Awards, Mercury Prize a BBC Music Awards. Posluchače po celém světě uchvacuje krásně syrovým vokálem a hlubokým přemýšlením o vlastním niterném zmatku.

Sziget se kromě hudebního programu skládá také z world music, divadla, kabaretu, uměleckých instalací a performancí. Festival uprostřed krásné a historické Budapešti kolem sebe za 27 let vybudoval silnou komunitu a je právem nazýván Ostrovem svobody.

Hlavními hvězdami Szigetu pro rok 2019 jsou Ed Sheeran, Florence + The Machine, Foo Fighters, The 1975, Post Malone, Twenty One Pilots, Martin Garrix a The National, a již teď je jasné, že letošní line-up vstoupí do historie jako jeden z nejlepších.

Sziget se koná od 7. do 13. srpna na ostrově Óbudai v srdci maďarské metropole. Zvýhodněné ceny třídenních vstupenek startují na 209€. Zdražování proběhne ve čtvrtek 9. května.

Všechna doposud zveřejněná jména

Časový harmonogram

ZDROJ: TZ Sziget