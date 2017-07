FESTIVAL POVALEČ 2017

Letní festivalová sezóna je v plném proudu, a mílovými kroky se blíží i největší akce svého druhu v Karlovarském kraji - festival Povaleč. Letošní dvanáctý ročník proběhne tradičně první srpnový víkend 3. - 5. 8. 2017 v unikátních prostorách barokní obce Valeč. Jako každý rok se snaží organizátoři zaujmout návštěvníky nejen nádherným prostředím, ale především pestrým multi-žánrovým programem a nekomerčností, na níž celý festival od počátku své existence důrazně lpí.

Na hlavní “A” stagi se opět po čase představí oblíbení Prago Union, elektroničtí Vložte Kočku, písničkářka Mucha, či legendární Krausberry. Čistokrevné raggae přiveze kapela Švihadlo, kvalitní pop KLARA se svým novým uskupením a inovativní house zas DJ Slater & Urban Legends, které bude na saxofon doprovázet Filip Markes. Ze zahraničních jmen si nenechte ujít švédské rockery z Jetbone nebo jedinečnou show Francouzů z N3v3RSTOP (včetně hostujícího MC DYnamica).

Historicky nejmenší povalečská stage “Pubstage” letos opět konkuruje ostatním stageím svým nabitým programem - z rapových počinů se těšte na MC Geye, Stříbrného Rafaela, Saysomething nebo DBKL. Z klidnějších účinkujících pak určitě stojí za to folkař Mr. G, elektronická tvorba Sonji Vectomov nebo garage-pop kapely Role.

Hudební program doplní jako vždy velkolepá elektronická “B” stage, kde vystoupí djská jména jako TNC, Schwa, Pendapon, Saku, Aztek, Steen, Ark3r, Rusty či Voita.

Doprovodný program je dlouhodobě tou částí festivalu, kterou se Povaleč tým snaží zlepšovat, rozšiřovat a zkvalitňovat, neboť nabízí úplně jinou dimenzi zážitků než samotná hudební produkce. Jednou z letošních novinek tak bude například busker stage u Prádelny. Chybět samozřejmě nebudou ani divadla - na nádvoří valečského zámku Vás čekají různorodé improvizace a představení souborů více i méně profesionálních a více i méně tradičních forem. Vystoupí například Divadlo Experiment, studentská umělecká skupina OLDstars, soubor 20 000 židů pod mořem, Teapacks, Rozkoš a nevšední podívaná v podání Cirkusu TeTy.

V sále pro Vás bude znovu připravena rozmanitá škála dokumentárních filmů, často navíc s účastí samotných autorů snímků. O vlivu Andreje Babiše na český venkov pojednává například film Selský rozum, české mafiánské podsvětí mapuje snímek Zákon Helena a o obraně státu a povinné vojenské službě se dozvíte ve Výchově k válce.

V zámeckém letohrádku pak opět proběhne čtyřdenní výstava - tentokrát s tajuplným názvem Poločas rozpadu. Tématicky se bude zabývat otázkou, jak by mohl vypadat svět, ze kterého by zcela vymizela lidská existence. Co bychom tady zanechali a co by se začalo dít? Jak rychle by se rozpadly budovy, které jsme postavili? Stala by se z naší planety jedna velká skládka nerozložitelných věcí? A co naše historie, naše civilizace, kultura apod., zbyla by po ní nějaká stopa?

Z ostatního doprovodného programu stojí za zmínku přednášková Zvedni Zadek Zóna, probíhat budou také workshopy, Vazárna, jóga smíchu, žonglování, slackline i další sporty, povalečská bojovka, autorská čtení, stříhání vlasů a mnoho dalšího.

Vstupné na festival bude, jako každý rok, dobrovolné. Apelujeme ale na návštěvníky, aby na chod festivalu přispěli alespoň doporučenou částkou 300 korun a více. Bez toho by totiž Povaleč nemohl být takový, jaký je, a jaký ho lidé mají rádi.

Přijeďte i Vy 3. - 5. srpna do Valče a užijte si ojedinělé atmosféry a pohody festivalu Povaleč.

ZDROJ: TZ Povaleč