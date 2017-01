Festival Mariánské léto BRNO zatím láme rekordy!

Brno má konečně svůj vlastní festival, který se trefil do černého jak místem, tak i programovým složením. „Za sedm let života v Brně vím, že tady vždycky fungovala dobře alternativní a undergroundová muzika. Brněnský posluchač je náročnější a patrně i zkušenější. My jsme tomu děsně rádi, protože můžeme udělat malinko alternativnější program, který není přád ten samý festivalový kolovrátek a přitom to je takhle úspěšné. Na Mariánském létu v překrásném Mariánském údolí v Líšni tak vystoupí velmi kvalitní interpreti jako je Richard Muller, Stromboli, Zrní, ale i Bára Poláková se svojí superpopulární písní Nafrněná či Kráva“, říká dramaturg festivalu Libor Pavlata.

Festival však není v žádném případě sterilně akademická záležitost, ale naprosto skvělá zábava, o níž se dále postarají např. Wohnouti a třešničkou na dortu je, že zde vystoupí s dámou českého popu – paní Evou Pilarovou! Velmi příjemnou záležitostí bude vystoupení ANNY K , která přiveze zbrusu nové skladby z právě chystaného alba z nichž tady některé zazní vůbec poprvé. Objeví se i velmi mladá, ale nadějná elektroswingová kapela Mydy rabycad, která jako teprve druhá v historii českých kapel byla zařazena na světovou festivalovou extratřídu Glastonbury v Británii. Kdo má rád PAROV Stelar – zahraniční ikonu elektroswingu, tak si tady přijde na své a mnozí dokonce tvrdí, že Mydy rabycad jsou ještě zajímavější. Každopádně Mariánské léto budou zahajovat v sobotu 27. Srpna už v jedenáct dopoledne.

Do popředí se velmi rychle vrací Marek Ztracený, který svým druhým albem přesvědčil, že umí být velmi zábavný a rytmický, že nezůstane jedna noha v klidu. Pro tu nejmladší část publika zde vystoupí hip-hopoví ATMO Music, kteří už nasbírali několik desítek milionů shlédnutí na Youtube. Pětadvacáté výročí zde oslaví brněnská domácí formace rockové alternativy – skupina Tibet, která zde představí úplné novinky i výročně pojaté nejstarší skladby.

Mariánské léto Brno však není jen o muzice. Je to především shledání Brňanů a společná oslava konce prázdnin ve víru hudby, tance a zábavy. Takže po skončení živé produkce se tady ještě pokračuje v DJ’s stanu. Letos přibude druhá ministage pod názvem REC STAGE„ kde si budou moct zahrát i diváci a zároveň zde vystoupí několik mladých, ale velmi kvalitních profesionálních skupin. Mariánské léto Brno bylo po loňsku, pro svoji naprostou čistotu, zařazeno do programu „Čistý festival“ , který se stará o propagaci třídění odpadu a čistotu prostředí vůbec a to nejen na festivalech. Zároveň si zde diváci budou moct užít několika barů a zón navíc, které pro ně připravili pořadatelé letos navíc. Mariánské léto Brno sa tak zařadilo mezi nemnoho velmi úspěšných festivalů, které nabízejí něco jiného a zároveň si jsou schopny udržet diváckou popularitu. Více na www.mariánskeleto.cz nebo na Facebooku.

ZDROJ: TZ Festival Mariánské léto BRNO