Festival Hrady CZ startuje na Točníku historicky poprvé s Arakainem a Lucií Bílou

Hudební festival Hrady CZ startuje v pátek a sobotu 14. a 15. července na hradě Točníku a dále se vždy v pátek a sobotu představí na Kunětické hoře, Švihově, Rožmberku nad Vltavou, Bezdězu, Veveří, Hradci nad Moravicí a Bouzově a svoji letošní tour uzavře na slovenském hradě Červený kameň. Páteční program na Točníku nabídne koncerty Richarda Müllera, kapel Horkýže Slíže, Visacího zámku či Vypsané Fixy a dalších interpretů, v sobotu se mohou fanoušci letní hradní tour těšit zcela poprvé na Arakain s Lucií Bílou, skupinu Mig 21 nebo Tomáše Kluse, který v létě na Hradech vystupuje zcela exkluzivně.

V pátek se areál otevře v 16 hodin a na dvou stageích se od půl šesté dále představí také Vladimir 518, Smrtislav či Rybičky 48. Chybět nebude oblíbený hradní karneval s vyhlášením nejlepších masek, každý, kdo přijde v masce, dostane dárek. Po dlouhých dvanácti letech se na festivalu Hrady CZ představí také Richard Müller, který v roce 2005 zahajoval první ročník hradního festivalu. V sobotu festival své brány otevře v půl jedenácté dopoledne a program vypukne v půl dvanácté. Historicky poprvé na festivalu vystoupí kapela Arakain s Lucií Bílou. "Na koncert s Arakainy se nesmírně těším, jeto moje srdcová záležitost a první muzikantská láska a věřím, že na Hradech bude mít naše vystoupení úžasnou atmosféru," říká Lucie Bílá. Festival v sobotu dále rozezní kapela Mandrage, No Name, Wohnout, interpreti Anna K., Xindl X nebo Majk Spirit + H16. Partnerem festivalu, na kterém můžou návštěvníci dále vidět také skupiny Portless, Sto zvířat, Plexis a The Agony, je i letos Národní památkový ústav. Festivalová vstupenka tak zahrnuje opět vstup na prohlídkové okruhy jednotlivých památek zdarma. Návštěvníci se také mohou zapojit do letní fotosoutěže s festivalem Hrady CZ, stačí vyfotit mobilem či kompaktem hezkou fotku z festivalu, porota následně vybere čtyři výherce. Veškeré informace k fotosoutěži lze nalézt na www.ceskehrady.cz . Na základě pozitivních ohlasů budou i letos na festivalu Hrady CZ na Točníku v provozu VIP Hradní kempy s nadstandardními festivalovými ubytovacími službami za poplatek. VIP Hradní kempy jsou bezpečné, oplocené, hlídané a osvětlené areály s nonstop recepcí a úschovnou, možností dobití mobilů, nákupu potravin a nápojů, sprchami s teplou vodou, umývárnami a sociálním zařízením. Letos poprvé přibydou splachovací toalety. Stanová městečka zdarma i nadále zůstávají, zde bude k dispozici sociální zařízení, pitná voda a koše na odpad. Na hrad Točník bude zavedena autobusová kyvadlová doprava od železniční stanice Hořovice a zpět.

Festival Hrady CZ se letos odehraje na Točníku ve Středočeském kraji (14. - 15.7.), na Kunětické hoře v Pardubickém kraji (21. – 22. 7.), na Švihově v Plzeňském kraji (28. – 29. 7.), v Rožmberku nad Vltavou v Jihočeském kraji (4. – 5. 8.), na Bezdězu v Libereckém kraji (1. - 2.9.), na Veveří v Jihomoravském kraji (11. - 12.8.), na Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji (18. - 19.8.), na Bouzově v Olomouckém kraji (25. - 26.8.) a na slovenském hradě Červený Kameň (10. 9.). Vstupenky na festival na oba dny lze zakoupit online na http://www.ceskehrady.cz/cs/vstupenky/ do dne před akcí za 820 korun, na místě pak za 890 korun. Vstupné na pátek v předprodeji do dne před akcí za 400 korun, na sobotu za 520 korun, na místě pak za 450 a 590 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Vstupenky do VIP Hradních kempů jsou v předprodeji online jako balíček s permanentkou a VIP kempem na dva dny pro 1 osobu za 1100 korun do dne před akcí a za 1200 korun na místě. VIP kemp samostatně na dva dny pro 1 osobu pak za 350 korun do dne před akcí a za 400 korun na místě, vstupenky do VIP kempu na den pak budou v prodeji pouze na místě, pokud nebude kapacita areálu vyprodána. Na místě budou k dispozici také dětské vstupenky do VIP kempu za 100 korun, děti do výšky 1 metr mají vstup do VIP kempu zdarma. Vstupenky na festival na Slovensku lze zakoupit na http://www.slovenske-hrady.sk/ do 8. září za 22 eur a na místě za 25 eur, slevy mají děti, ZTP/P a senioři. Více na http://www.hradycz.cz/, http://www.ceskehrady.cz/, http://www.moravskehrady.cz/ a http://www.slovenske-hrady.sk/

INTERPRETI NA FESTIVALU HRADY CZ NA TOČNÍKU:



Smrtislav, Vypsaná Fixa, Vladimir 518, Visací zámek, Richard Müller, Rybičky 48, Horkýže Slíže, The Agony, Xindl X, Mandrage, No Name, Sto zvířat, Plexis, Arakain & Lucie Bílá, Portless, Anna K., Wohnout, Majk Spirit + H16, Tomáš Klus, Mig 21