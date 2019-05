Festival Hrady CZ slaví 15 let a oznamuje kompletní program v čele s kapelou Kryšto

Putovní letní kulturní festival Hrady CZ letos slaví patnácté narozeniny a v magickém prostředí osmi hradů po celé České republice představí špičku současné české a slovenské hudební scény v čele s kapelou Kryštof, která se na festival vrací po šesti letech. Návštěvníci se budou moci dále těšit na Rybičky 48, No Name, Arakain & Lucii Bílou, Mirai, Marpo & Troublegang, Michala Hrůzu, kapelu Harlej a další interprety a skupiny. Festival k narozeninám sobě i ostatním naděluje ekologičtější přístup k životnímu prostředí, v areálech se bude třídit odpad a kelímky na pivo budou vratné. V ceně lístku na festival je vždy vstup na hrad zdarma.

Festival Hrady CZ odstartuje v pátek a sobotu 12. a 13. července na hradě Točníku a dále se každý následující pátek a sobotu představí na Kunětické hoře, Švihově, Rožmberku nad Vltavou, Veveří, Hradci nad Moravicí, Bouzově a svoji letošní tour uzavře 30. a 31. srpna na Bezdězu. V průběhu léta budou moci fanoušci na jednotlivých hradních zastávkách zhlédnout kromě jiných koncerty takových kapel a interpretů, jako jsou například Anna K., Jelen, PSH, Wohnout, Kamil Střihavka & The Leaders! nebo Visací zámek. Konkrétní program vystoupení na jednotlivých hradech organizátoři festivalu zveřejní na www.hradycz.cz

Festivalové koncerty se odehrají vždy na dvou pódiích v areálech v blízkosti hradů. Chybět nebude tradiční páteční karneval s vyhlášením nejlepších masek. Přibydou také další dětské koutky a aktivity, aby si festivalovou atmosféru mohli užít celé rodiny. Festival Hrady CZ stále udržuje vysoký komfort ubytování ve stylu "na festival jako do hotelu". Návštěvníci mohou za úplatu opět využít takzvaný Wüstenrot VIP kemp PLUS v ceně s postaveným stanem, dvěma karimatkami a dvěma spacáky připravenými na okamžité přespání. Samozřejmostí jsou VIP kempy se sprchami a splachovacími toaletami, obchod s potravinami či úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma. Chybět nebudou wi-fi zóny a bankomat v areálu festivalu, k lepší orientaci návštěvníků přispěje opět festivalová aplikace. Do 31. května je možné kromě výhodných lístků zakoupit zcela nově také permanentku Exkluziv s možností přístupu do zákulisí festivalu.

Organizátoři letos pro velký úspěch již podruhé vyhlásili talentovou soutěž Zahraj si s kapelou na festivalu Hrady CZ, do níž se přihlásilo celkem téměř šedesát kapel. Do finále postoupily tři nejúspěšnější v každém regionu, z nichž vzejde vždy jedna vítězná, která si na konkrétní zastávce festivalu zahraje v rámci oficiálního pátečního programu. Hlasování je otevřené veřejnosti na facebookové stránce festivalu do 28. května. Parterem festivalu je Národní památkový ústav, v ceně lístku na festival je tak na každé ze zastávek i vstup na prohlídkové okruhy hradu.

Festival Hrady CZ se letos odehraje na Točníku ve Středočeském kraji (12. - 13. 7.), na Kunětické hoře v Pardubickém kraji (19. – 20. 7.), na Švihově v Plzeňském kraji (26. – 27. 7.), v Rožmberku nad Vltavou v Jihočeském kraji (2. – 3. 8.), na Veveří v Jihomoravském kraji (9. - 10. 8.), na Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji (16. - 17. 8.), na Bouzově v Olomouckém kraji (23. - 24. 8.) a na Bezdězu v Libereckém kraji (30. 8. - 31. 8.).

Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/vstupenky.

Lístek na pátek lze nyní zakoupit do 31. května za zvýhodněnou cenu 440 korun, na sobotu 520 korun, permanentku na oba dny pak za 860 korun. Další vlna zlevněných lístků bude v období do 28. června a posléze do dne před akcí. Na místě bude vstupné stát 590 korun na pátek, 650 korun na sobotu a permanentka 1100 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Permanentky Exkluziv s přístupem do backstage jsou v prodeji za 3999 korun. Dvoudenní ubytování ve Wüstenrot VIP Hradních kempech na dva dny lze aktuálně pořídit za 350 korun na osobu, ve Wüstenrot VIP kempech PLUS za 900 korun, na místě pak za 500 a 1050 korun. Lístky a ubytování lze také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp do 31. května za 1100 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 1650 korun, na místě pak za 1400 korun s VIP kempem a 1850 korun s VIP kempem PLUS. Více na www.hradycz.cz, www.ceskehrady.cz, www.moravskehrady.cz

INTERPRETI NA FESTIVALU HRADY CZ:

Anna K., Aneta Langerová, Arakain & Lucie Bílá, Dymytry, Harlej, Jelen, Kamil Střihavka & The Leaders!, Kryštof, Marpo & Troublegang, Michal Ambrož & Hudba Praha, Michal Hrůza, Mirai, Mydy Rabycad, No Name, Poletíme?, PSH, Rybičky 48, Sto zvířat, The Agony, Trautenberk, Visací zámek, Wohnout, Elis Mraz, Eliška Buociková

TERMÍNY A MÍSTA:



- 13. 7. Točník - 20. 7. Kunětická hora - 27. 7. Švihov - 3. 8. Rožmberk nad Vltavou - 10. 8. Veveří - 17. 8. Hradec nad Moravicí - 24. 8. Bouzov 30.8. - 31. 8. Bezděz

Related Images: