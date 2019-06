Festival Hrady CZ oznamuje kompletní line-up letošního ročníku

Putovní letní kulturní festival Hrady CZ má kompletní line-up a odstartuje v pátek a sobotu 12. a 13. července na hradě Točníku. Dále se každý následující pátek a sobotu představí na Kunětické hoře, Švihově, Rožmberku nad Vltavou, Veveří, Hradci nad Moravicí, Bouzově a svoji letošní tour uzavře 30. a 31. srpna na Bezdězu. V tajemném prostředí osmi hradů po celé České republice zazní to nejlepší ze současné české a slovenské hudební scény v čele s kapelou Kryštof. Dále nebudou chybět Rybičky 48, No Name, Arakain & Lucie Bílá, Mirai, Marpo & Troublegang, Michal Hrůza, kapelu Harlej a další interprety a skupiny. V ceně lístku na festival je vždy vstup na hrad zdarma. V průběhu léta budou moci fanoušci na jednotlivých hradních zastávkách zhlédnout kromě jiných koncerty takových kapel a interpretů, jako jsou například Sto zvířat, Anna K., Jelen, PSH, Wohnout, Kamil Střihavka & The Leaders!, Trautenberk, The Agony nebo Visací zámek.

Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/vstupenky.

Lístek na pátek lze nyní zakoupit do 28. června za zvýhodněnou cenu 490 korun, na sobotu 560 korun, permanentku na oba dny pak za 940 korun. Další vlna zlevněných lístků bude pak do dne před akcí. Na místě bude vstupné stát 590 korun na pátek, 650 korun na sobotu a permanentka 1100 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Permanentky Exkluziv s přístupem do backstage jsou v prodeji za 3999 korun. Dvoudenní ubytování ve Wüstenrot VIP Hradních kempech na dva dny lze aktuálně pořídit za 350 korun na osobu, ve Wüstenrot VIP kempech PLUS za 900 korun, na místě pak za 500 a 1050 korun. Lístky a ubytování lze také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp do 31. května za 1100 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 1650 korun, na místě pak za 1400 korun s VIP kempem a 1850 korun s VIP kempem PLUS. Více na www.hradycz.cz, www.ceskehrady.cz, www.moravskehrady.cz

Festival Hrady CZ se letos odehraje na Točníku ve Středočeském kraji (12. - 13. 7.), na Kunětické hoře v Pardubickém kraji (19. – 20. 7.), na Švihově v Plzeňském kraji (26. – 27. 7.), v Rožmberku nad Vltavou v Jihočeském kraji (2. – 3. 8.), na Veveří v Jihomoravském kraji (9. - 10. 8.), na Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji (16. - 17. 8.), na Bouzově v Olomouckém kraji (23. - 24. 8.) a na Bezdězu v Libereckém kraji (30. 8. - 31. 8.).

Line-up festivalu Hrady CZ:

Točník 12. - 13. 7. Pátek

O2 stage

16:30 - 17:00 vítěz talentové soutěže

18:00 - 19:00 Sto zvířat

20:00 - 21:00 The Agony

21:00 - 21.30 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

22:30 - 23:30 Mydy Rabycad



Kooperativa velká zelená stage



17:00 - 18:00 Michal Hrůza

19:00 - 20:00 Arakain a Lucie Bílá

21:30 - 22:30 Anna K.

23:30 - 00:30 Rybičky 48



Sobota

O2 stage



10:45 - 11:15 O2 talent

12:00 - 13:00 Jelen

14:00 - 15:00 Kamil Střihavka & The Leaders!

16:00 - 17:00 PSH

18:00 - 19:00 Trautenberk

20:00 - 21:00 Visací zámek

22:15 - 23:15 Marpo & Troublegang



Kooperativa velká zelená stage



11:15 - 12:00 Elis Mraz

13:00 - 14:00 Aneta Langerová

15:00 - 16:00 Poletíme?

17.00 - 18.00 Michal Ambrož & Hudba Praha

19:00 - 20:00 Dymytry

21:00 - 22:15 Kryštof

23:15 - 00:15 Harlej



Kunětická hora 19. - 20. 7.



Pátek

O2 stage



16:30 - 17:00 vítěz talentové soutěže

18:00 - 19:00 Sto zvířat

20:00 - 21:00 The Agony

21:00 - 21.30 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

22:30 - 23:30 Mydy Rabycad



Kooperativa velká zelená stage



17:00 - 18:00 Michal Hrůza

19:00 - 20:00 Arakain a Lucie Bílá

21:30 - 22:30 Anna K.

23:30 - 00:30 Rybičky 48



Sobota

O2 stage



10:45 - 11:15 O2 talent

12:00 - 13:00 No Name

14:00 - 15:00 Kamil Střihavka & The Leaders!

16:00 - 17:00 PSH

18:00 - 19:00 Trautenberk

20:00 - 21:00 Visací zámek

22:15 - 23:15 Marpo & Troublegang



Kooperativa velká zelená stage



11:15 - 12:00 Eliška Buociková

13:00 - 14:00 Mirai

15:00 - 16:00 Jelen

17.00 - 18.00 Wohnout

19:00 - 20:00 Dymytry

21:00 - 22:15 Kryštof

23:15 - 00:15 Harlej



Švihov 26. - 27. 7.

Pátek



O2 stage



16:30 - 17:00 vítěz talentové soutěže

18:00 - 19:00 Sto zvířat

20:00 - 21:00 The Agony

21:00 - 21.30 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

22:30 - 23:30 Mydy Rabycad



Kooperativa velká zelená stage



17:00 - 18:00 Michal Hrůza

19:00 - 20:00 Arakain a Lucie Bílá

21:30 - 22:30 Anna K.

23:30 - 00:30 Rybičky 48



Sobota

O2 stage



10:45 - 11:15 O2 talent

12:00 - 13:00 No Name

14:00 - 15:00 Kamil Střihavka & The Leaders!

16:00 - 17:00 PSH

18:00 - 19:00 Trautenberk

20:00 - 21:00 Visací zámek

22:15 - 23:15 Jelen



Kooperativa velká zelená stage



11:15 - 12:00 Elis Mraz

13:00 - 14:00 Mirai

15:00 - 16:00 Wohnout

17.00 - 18.00 Marpo & Troublegang

19:00 - 20:00 Dymytry

21:00 - 22:15 Kryštof

23:15 - 00:15 Harlej



Rožmberk nad Vltavou 2. -3. 8.

Pátek

O2 stage

16:30 - 17:00 vítěz talentové soutěže

18:00 - 19:00 Sto zvířat

20:00 - 21:00 Trautenberk

21:00 - 21.30 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

22:30 - 23:30 Mydy Rabycad

Kooperativa velká zelená stage

17:00 - 18:00 Michal Hrůza

19:00 - 20:00 Arakain a Lucie Bílá

21:30 - 22:30 Anna K.

23:30 - 00:30 Rybičky 48



Sobota

O2 stage



10:45 - 11:15 O2 talent

12:00 - 13:00 No Name

14:00 - 15:00 Kamil Střihavka & The Leaders!

16:00 - 17:00 PSH

18:00 - 19:00 The Agony

20:00 - 21:00 Visací zámek

22:15 - 23:15 Jelen



Kooperativa velká zelená stage



11:15 - 12:00 Elis Mraz

13:00 - 14:00 Mirai

15:00 - 16:00 Marpo & Troublegang

17.00 - 18.00 Wohnout

19:00 - 20:00 Dymytry

21:00 - 22:15 Kryštof

23:15 - 00:15 Harlej



Veveří 9. - 10. 8.

Pátek

O2 stage



16:30 - 17:00 vítěz talentové soutěže

18:00 - 19:00 Sto zvířat

20:00 - 21:00 The Agony

21:00 - 21.30 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

22:30 - 23:30 Mydy Rabycad



Kooperativa velká zelená stage



17:00 - 18:00 Michal Hrůza

19:00 - 20:00 Arakain a Lucie Bílá

21:30 - 22:30 Anna K.

23:30 - 00:30 Rybičky 48



Sobota

O2 stage



10:45 - 11:15 O2 talent

12:00 - 13:00 No Name

14:00 - 15:00 Kamil Střihavka & The Leaders!

16:00 - 17:00 PSH

18:00 - 19:00 Trautenberk

20:00 - 21:00 Visací zámek

22:15 - 23:15 Jelen



Kooperativa velká zelená stage



11:15 - 12:00 Elis Mraz

13:00 - 14:00 Mirai

15:00 - 16:00 Marpo & Troublegang

17.00 - 18.00 Wohnout

19:00 - 20:00 Dymytry

21:00 - 22:15 Kryštof

23:15 - 00:15 Harlej



Hradec nad Moravicí 16. - 17. 8.

Pátek

O2 stage



16:30 - 17:00 vítěz talentové soutěže

18:00 - 19:00 Sto zvířat

20:00 - 21:00 The Agony

21:00 - 21.30 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

22:30 - 23:30 Mydy Rabycad



Kooperativa velká zelená stage



17:00 - 18:00 Michal Hrůza

19:00 - 20:00 Arakain a Lucie Bílá

21:30 - 22:30 Anna K.

23:30 - 00:30 Rybičky 48



Sobota

O2 stage



10:45 - 11:15 O2 talent

12:00 - 13:00 No Name

14:00 - 15:00 Wohnout

16:00 - 17:00 Kamil Střihavka & The Leaders!

18:00 - 19:00 PSH

20:00 - 21:00 Visací zámek

22:15 - 23:15 Jelen



Kooperativa velká zelená stage



11:15 - 12:00 Elis Mraz

13:00 - 14:00 Mirai

15:00 - 16:00 Trautenberk

17.00 - 18.00 Marpo & Troublegang

19:00 - 20:00 Dymytry

21:00 - 22:15 Kryštof

23:15 - 00:15 Harlej



Bouzov 23. - 24. 8.

Pátek

O2 stage



16:30 - 17:00 vítěz talentové soutěže

18:00 - 19:00 Sto zvířat

20:00 - 21:00 The Agony

21:00 – 21:30 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

22:30 - 23:30 Mydy Rabycad



Kooperativa velká zelená stage



17:00 - 18:00 Michal Hrůza

19:00 - 20:00 Arakain a Lucie Bílá

21:30 - 22:30 Anna K.

23:30 - 00:30 Rybičky 48



Sobota

O2 stage



10:45 - 11:15 O2 talent

12:00 - 13:00 No Name

14:00 - 15:00 Kamil Střihavka & The Leaders!

16:00 - 17:00 PSH

18:00 - 19:00 Trautenberk

20:00 - 21:00 Visací zámek

22:15 - 23:15 Jelen



Kooperativa velká zelená stage



11:15 - 12:00 Elis Mraz

13:00 - 14:00 Mirai

15:00 - 16:00 Marpo & Troublegang

17.00 - 18.00 Wohnout

19:00 - 20:00 Dymytry

21:00 - 22:15 Kryštof

23:15 - 00:15 Harlej



Bezděz 30. - 31. 8.

Pátek

O2 stage



16:30 - 17:00 vítěz talentové soutěže

18:00 - 19:00 Sto zvířat

20:00 - 21:00 The Agony

21:00 - 21.30 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

22:30 - 23:30 Mydy Rabycad



Kooperativa velká zelená stage



17:00 - 18:00 Michal Hrůza

19:00 - 20:00 Arakain a Lucie Bílá

21:30 - 22:30 Anna K.

23:30 - 00:30 Rybičky 48



Sobota

O2 stage



10:45 - 11:15 O2 talent

12:00 - 13:00 No Name

14:00 - 15:00 Wohnout

16:00 - 17:00 Kamil Střihavka & The Leaders!

18:00 - 19:00 Trautenberk

20:00 - 21:00 Visací zámek

22:15 - 23:15 Jelen



Kooperativa velká zelená stage



11:15 - 12:00 Elis Mraz

13:00 - 14:00 Mirai

15:00 - 16:00 Marpo & Troublegang

17.00 - 18.00 PSH

19:00 - 20:00 Dymytry

21:00 - 22:15 Kryštof

23:15 - 00:15 Harlej