En.dru předvede svoji show na Szigetu. Doprovodí ho jeden z finalistů soutěže Jednou ranou na Sziget.

bude prvním zástupcem ČR na letošním festivalu Sziget. Známe také dvojici finalistů soutěže. Zda dalším vystupujícím na festivalu budenebo, rozhodnou návštěvníci koncertů (28.4. Bratislava, 5.5. Budapešť, 6.5. Praha). Na každém koncertě získá také jeden z návštěvníků permanentku na festival Sziget, který se letos koná 10.-17.8. a vystoupí na něm takové hvězdy jakoa další.Čerstvý vicemistr světa v loopingu „Boss World Looping Championship“ a dvojnásobný mistr ČR v beatboxu En.dru bude prezentovat svoji jedinečnou show na Szigetu poprvé. Hrát na největším festivalu střední Evropy v době, kdy je v areálu více než 80 000 lidí, se může poštěstit také vítězi soutěže Jednou ranou na Sziget. Na třech koncertech budou sloužit vstupenky jako hlasovací lístky a pošlou na Sziget buď slovenské Fúzy Múzy, které své eponymní debutové album vydaly právě před pár dny v pátek 11.3., nebo projekt Piano Mikoláše Růžičky, známého například z indie-folkových Republic of Two. Finálové kolo soutěže Jednou ranou na Sziget obsahuje tři koncertní večery ve třech městech. Návštěvníci se mohou těšit na kvalitní koncerty mladých nadějných kapel, pro jejichž vítězství v soutěži mohou přímo na místě hlasovat, navíc budou moci na každém koncertě vyhrát týdenní permanentku na Sziget 2016. Finálovou dvojici Piano a Fúzy Múzy vybrala odborná porota z celkem 263 přihlášených kapel a 28.4. v Bratislavě v KC DUNAJ ( Událost na FB ) je doplní speciální host koncertu, maďarský Wattican Punk Ballet. Za to ve čtvrtek 5.5. v Budapešti v klubu A38 se finálová dvojice stane předskokanem anglických Midnight Barbers. Páteční večer 6.5. v pražském Rock Café ( Událost na FB ) přinese rozuzlení celé soutěže. Po koncertě obou finalistů zahraje speciální host a bude vyhlášena kapela, která zahraje na letošním festivalu Sziget.Součástí one-man-jam show je vedle samotné beatboxově-vokální improvizace i hudební improvizace s použitím tzv. loopstation. En.dru je čerstvý vicemistr světa v loopingu- Boss World Looping Championship, dvojnásobný mistr České Republiky v beatboxu, vítěz Evropské soutěže 1st Marathon beatbox battle, mistr ČR a vicemistr světa v kategorii team beatbox s kapelou Beatburger band a dvojnásobný vítěz Czech Boss Looping contest.Projekt Mikoláše Růžičky v roce 2012 vydává první eponymní solové album s názvem "Piano", v roce 2015 vychází album druhé, nazvané "Piano - Theia". Mikoláš Růžička v roce 2010 založil spolu s Jiřím Burianem indie-folkovou skupinu Republic of Two (za první desku Raising the Flag získali v roce 2011 cenu Anděl v kategorii "Objev roku"), vydali tři řadová alba (Raising the Flag, The End of War a Silent Disco a jedno remixové - United Flags). Za zmínku určitě stojí spolupráce s Janem Burianem na albech Dívčí válka, Muži jsou křehcí a Dvanáct druhů samoty.Fúzy Múzy je instrumentální kapela hrající psycho-thriller, žánr založený na intenzivních emocích, inspirovaný filmem, hmyzem a psychickými poruchami. Fúzy Múzy patří k nejmladší generaci prešovských hudebních skupin. Instrumentální trio získalo za krátkou dobu existence již nominaci cenu Radio_Heads Awards za objev roku a také ocenění Nadácie Advance Investments.