DRŽITEL GRAMMY THUNDERCAT VYSTOUPÍ V DUBNU V PRAZE

Do České republiky se na jaře vrátí virtuózní americký basista, zpěvák a skladatel Thundercat! Držitel Grammy vystoupí se svou kapelou 5. dubna v pražském Lucerna Music Baru v rámci světového turné. Pokud si rádi poslechnete moderní fusion R&B, jazzu, soulu a elektroniky, nenechte si tuto mimořádnou koncertní událost ujít. Vstupenky jsou v prodeji od čtvrtka 8. 12. Akce je součástí koncertní série Conference.

Thundercat (vlastním jménem Stephen Bruner) je vyhledávaným basistou, který spolupracoval s velkými jmény jako Erykah Badu, Flying Lotus, Kendrick Lamar, Stanley Clarke nebo Suicidal Tendencies. Za kolaboraci s Kendrickem Lamarem na tracku These Walls získal letos svou první Grammy v kategorii Best Rap/Sung Collaboration.



Svou sólovou, hudebními kritiky vysoce ceněnou, produkci vydává Thundercat na labelu Brainfeeder, kterému šéfuje Flying Lotus. Ten se podílel jako producent jak na debutu The Golden Age of Apocalypse (2011), tak i na dalších dvou studiovkách Apocalypse (2013) a The Beyond / Where the Giants Roam (2015). Na oplátku Thundercat účinkoval na posledních třech deskách Flying Lotuse. Zatím posledním studiovým počinem Thundercata je singl Bus In These Streets, který vyšel letos v srpnu a na němž se kromě Thundercata (vocals, bass) podíleli Flying Lotus (programming, editing) a Louis Cole (keyboards, drums, programming).

Mimořádné hudební nadání zdědil Thundercat po svém otci, skvělém bubeníkovi Ronaldu Brunerovi, který hrál s Dianou Ross, The Temptations a dalšími. Na baskytaru začal Thundercat hrát již ve 4 letech a v 16 letech se vydal společně se svým bratrem Ronaldem Brunerem Jr. na tour se Suicidal Tendencies. Jeho bratr Ronald patří mezi nejlepší bubeníky současnostic, spolupracoval např. s Waynem Shorterem, Kenny Garrettem, Marcusem Millerem a dalšími.

Thundercata na pražském koncertu doprovodí jeho přátelé Dennis Hamm (keys) a Justin Brown (drums). Vstupenky budou v prodeji za 550 Kč + poplatky od 8. 12. 10:00 na pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků), na webu Lucerna Music Baru, GoOut.cz a v sítích Ticketpro a Ticketportal. Na místě 650 Kč.

ZDROJ: TZ Lucerna Music Bar