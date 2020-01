Dropkick Murphys na Pol’and’Rock festivalu

Prvním účinkujícím, který bude vyhlášen na vydání největšího nekomerčního festivalu v Evropě v roce 2020, je Boston narozený a chovaný Dropkick Murphys. Kapela v současné době pracuje na svém novém albu, které vyjde na podzim roku 2020. První singl z alba vydá 31. ledna.

Založena v roce 1996 na jižním předměstí Bostonu basgitaristou Kenem Caseym, kombinuje hardcore punk s keltskou lidovou hudbou. Dropkick Murphys slučuje hardcore, který je rychlejší, tvrdší a agresivnější než jiné formy punk rocku s irskými lidovými melodiemi. Tradiční keltské lidové nástroje, jako je bodhran, píšťalka na cín a dudy, se připojují k elektrickým kytarám a perkuse ve svých vysoce energetických, výkonných a tím i živých vystoupeních. Dropkick Murphys posune tradiční hudbu na další úroveň a změní jí v bojové hymny pro generace hudebních fanoušků po celém světě. Jedna z jejich nejznámějších písní, rychlá se rozvíjející „I'm Shipping Up To Boston“, byla uvedena ve filmu režiséra Martina Scorsese The Departed, který vyhrál několik cen Oscar.

Kapela vydala devět studiových alb, včetně čtyř posledních LP vydaných prostřednictvím své vlastní nezávislé značky. Od svého vystoupení v místních hospodách odehrála více než 5 000 vystoupení na hlavních evropských festivalech jako Download, Hellfest Open Air a Rock am Ring.

Přestože jsou jejich vysokoenergetická vystoupení požadována po celém světě, Dropkick Murphys se vždy ujistěte, že se objeví během představení, které slaví Den svatého Patrika v Bostonu. Trvalý úspěch kapely lze přičíst jejich autentičnosti a integritě. Jejich debut LP Do or Die z roku 1998 vydal záměry kapely nahlas a jasně. Dropkick Murphys jsou hrdí na svou komunitu, hrdí na své irské dědictví a jsou odhodláni podporovat příčiny, kterým věří.

Zakořeněné v tradici dělnického etnického Bostonu. Dropkick Murphys podporuje různé hodné pohnutky. Kapela se spojila s charitativní organizací pro výzkum rakoviny u dětí, pořádá benefiční koncerty pro válečné veterány a věnovala veškeré peníze z prodeje své charitativní EP, která představovala vokály Bruce Springsteen na znovu zaznamenané singl Rose Tattoo, obětem bombardování Boston Marathon. Cílem fondu Claddagh zřízeného Caseym je podpora komunitních neziskových organizací zaměřených na péči o děti, veteránské organizace a programy rehabilitace alkoholu a drog. V roce 2016 skupina získala cenu Dětského akčního sboru Roberta F. Kennedyho za dlouhodobý závazek charitativní práci.

Kapela, která je postavena na autentičnosti a je odhodlána zapojit se do společnosti, je prvním počinem, který Pol'and'Rock Festival v roce 2020 vyhlašuje.