Do finále soutěže Jednou ranou na Sziget postoupili The Silver Spoons, I Love You Honey Bunny a Bratři

Ve středu 15. května se v pražském klubu Café V lese uskuteční Sziget Party. V rámci večera proběhne finále soutěže Jednou ranou na Sziget. Odborná porota vybrala do finále The Silver Spoons, I Love You Honey Bunny a Bratři. Finalisté se utkají o příležitost koncertovat na festivalu Sziget v Budapešti, kde letos zahrají také například Ed Sheeran, Foo Fighters, Post Malone, Florence + The Machine, The National, Twenty One Pilots, The 1975 a stovky dalších. Festival Sziget trvá sedm dní, a to od 7. do 13. srpna.

SZIGET PARTY

Finálový večer soutěže Jednou ranou na Sziget proběhne v rámci Sziget Party v pražském Café V lese 15.5.2019. Vítěze vyberou na místě přímo návštěvníci koncertu, a protože se jedná o festivalovou party, bude mít prvních 100 návštěvníků s permanentkou na festival vstup zdarma více informací najdete na FB události Sziget párty - Café V lese - Praha. První ročník soutěže Jednou ranou na Sziget v roce 2015 vyhráli Ghost of You. Finalisty letošního ročníku vybrala odborná porota tvořená zástupci festivalu Sziget, časopisu Refex, magazínů Musicserver, Frontman a Kulturně.com z více než 130 přihlášených kapel.

The Silver Spoons

The Silver Spoons je česká rocková kapela z Prahy, která je aktivní na domácí undergroundové scéně již 5 let. Před pár měsíci se ale dostala do mainstreamovějšího povědomí díky úspěchu nového singlu He's Got My Money Now, který nahrála minulý rok v L.A. s pomocí legendárního amerického producenta Dannyho Sabera (Rolling Stones, David Bowie, Black Sabbath, Alice Cooper, Michael Hutchence, a další). Písničku následně dodělali v Praze, kde i natočili klip s Richardem Genzerem v hlavní roli bezcitného producenta, který z kapely vytváří "populární produkt" pomocí cliché prvků. Začátkem března 2019 vyhrála kapela cenu za Objev Roku v prestižní anketě Žebřík, a má do konce roku velké plány, včetně vydání debutového alba.

I Love You Honey Bunny

Kapela ve složení Kristián Kraevski, Martin Šolc, Sebastian Jacques, Josef Keil vystupuje od listopadu roku 2013. Za tu dobu stihla zahrát na řadě tuzemských festivalů (Rock for People, Praha žije Hudbou, 17. listopadu na Václavském náměstí́ a dalších...). Se svou hudbou procestovala také značnou část Evropy a v roce 2017 odehrála 10 koncertů v Kanadě̌. Představila se na showcase festivalu Nouvelle Prague. Kapela doposud vydala 5 singlů. Na debutovém albu skupina spolupracovala s renomovanými českými hudebními producenty Dušanem Neuwerthem, Tomášem Neuwerthem a Viktorem Hokešem.

Bratři

Sourozenecké duo z Prahy představující současnou elektronickou scénu. Dvojčata Jiří Veselý a Ondřej Veselý jsou dva bubeníci, kteří se netají svým obdivem k elektrické hudbě a synťákům. Projekt pod názvem Bratři vystřelil do světa v roce 2016. Následující rok zveřejnili Bratři EP Monster a v roce 2018 pak singl Manual. V roce 2019 budou reprezentovat ČR na hudebním veletrhu Tallinn Music Week v Estonsku.

