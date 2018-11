Buddy Valastro ve Velké cukrářské soutěži nabízí recept na alternativní rodinnou terapii

Praha, 14. listopadu 2018 - Král dortů Buddy Valastro se proslavil tím, že upekl ten nejdražší dort v dějinách. Jeho unikát, jež byl ozdoben diamanty, smaragdy a rubíny, byl oceněn na neuvěřitelných 30 miliónů dolarů! Rodilý Ital se rozhodl, že se o své cenné zkušenosti podělí s nadšenými cukráři ve svém novém pořadu Velká cukrářská soutěž (Buddy’s Big Bakedown), jejíž premiérové díly uvádí stanice TLC od neděle 11. listopadu vždy ve 20:00.

Tento sympatický chlapík pochází z rozvětvené rodiny italských přistěhovalců a nikdy se netajil tím, že za vše, čeho dosáhl, vděčí právě svým předkům. Proto jako formát své zábavné kuchařské show zvolil klání dvou rodinných týmů. Samozřejmě vyhrají ti, jejíž členové budou nejlépe spolupracovat.

A to bývá často velmi tvrdý oříšek. Buddyho kuchyně tak zažije generační střet, když babičky se svými vnučkami dostanou za úkol stvořit dort hodný světů Walta Disneyho. Budeme svědky i sváru mezi manželskými páry. Důvod? Ta nejoriginálnější sladkost po vzoru hvězdné galaxie. A co teprve sesterské klání kovaných Američanek, které musí připravit nejproslulejších italské recepty!

Jako třešničku na všudypřítomném dortu vybral Král cukrářů a jeho přísná porota, aby dva páry dvojčat stvořily narozeninový dort pro celou Valastrovic rodinu!

Buddy tím chtěl vzdát holt své temperamentní „familii“ a hlavně svému otci Bartolovi, který byl už sám třetí generací pekařů a svého syna bral s sebou do práce již od jeho šesti let. Přesto ale trval na tom, že se jeho potomek bude živit jinak. Když tatínek podlehl rakovině plic, Buddy se v pouhých 17 letech rozhodl se, že převezme rodinnou pochodeň v Carlo’s Bakery.

A snaha ctít odkaz vlastního otce je patrná ve všem, co Buddy Valastro dělá. I přes to, že Carlo’s Bakery dnes už zdaleka není jedna hobokenská pekárna, ale celostátní franšízová síť, ústředí celé firmy pořád hledejme v Hobokenu.

S chodem firmy mu dlouhá léta neodmyslitelně pomáhala maminka Mary. Poté, co jí lékaři diagnostikovali ALS, se ale situace stala neudržitelnou a Buddy dodnes nemůže původní pekárnu navštěvovat kvůli bolestivým vzpomínkám. Vrátí se někdy na místo, kde upekl svůj vůbec první dort, který byl určen právě pro paní Valastrovou?

Celé Valastrovic cukrářské impérium funguje tak dobře právě kvůli povaze rodinného podniku. A přesto, že konflikty mezi nejbližšími jsou i tady na denním pořádku, shodnou se, že rodině přeci jen snáze odpustíme. Přesně takovou zkušenost chce dopřát i jiným rodinám ve Velké cukrářské soutěži!

„Myslím si, že každý můj pořad stojí do jisté míry na prvku rodiny. Daří se nám lidi spojovat,“ vysvětluje Buddy své poslání. Nyní se rozhodl, že tuto misi přenese od obrazovek přímo do své televizní kuchyně. Navíc je přesvědčen, že nemá smysl dělat síto – do pořadu si tak pozval dvojice kovaných profesionálů i nadšených amatérů s láskou k řemeslu. Výzvou jim budiž různorodá ústřední témata, která prověří smysl pro dochvilnost, detail i kreativitu. Jak se s nimi rodinné týmy vypořádají?

ZDROJ: TZ TLC