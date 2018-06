Balaton Sound 2018 začíná za dva týdny

Festival Balaton Sound je letní pětidenní party na pláži maďarského jezera a Češi ji milují. Hvězdnému programu vévodí The Chainsmokers, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Big Sean, Rita Ora, Alesso, Axwell /\ Ingorsso a spousta dalších! Festival se koná v Zámardí od 4. do 8. července a nyní je poslední příležitost koupit vstupenky za předprodejní cenu, 22.6. se zdražují na finální cenovou hladinu. Více než tisícovka českých fanoušků taneční hudby vyrazí si užít špičku současné scény a my představujeme jejich důvody.

Parádní line-up pro EDM lovers

Balaton Sound představuje každý rok řadu jmen, která právě hýbou taneční hudbou. Současnému žebříčku DJ Mag vévodí Martin Garrix a stejně jako druzí Dimitri Vegas & Like Mike či ikona EDM David Guetta u břehu jezera Balaton fanoušky několikrát přivedli do varu. Naopak hitoví The Chainsmokers, DJ Snake a řadu dalších uvidí návštěvníci prvně. Nechybí ani návraty po dlouhé době, Eric Prydz se vrací po 10 letech.

Taneční hudba a hip hop k sobě mají blízko

Že spojení skvělé party a hip hopu funguje skvěle ocenili návštěvníci již v předchozích letech. Letos si návštěvníci budou moci vychutnat koncert nejen hvězdného Big Seana, ale i spousty dalších - TY Dolla $ign, Big Shaq, Craig David Pre. TS5, Giggs, Princess Nokia, Goldlink, Rich Brian, Nigh Lovell, YXNG Bane a Dreezy.

Klubová scéna světové kvality

Pro 11. ročník si Balaton Sound připravil novinku v podobě projektu „Clubs on the Beach“, což bude nová scéna zahrnující vlastní stage přímo u vody, na které probíhají non stop trvající techno a house party. První den festivalu zahájí bruselská instituce FUSE, následuje REX Club. V pátek odstartuje svoji party berlínský klub Watergate. Sobota patří klubové a nahrávací značce Defected z Londýna a poslední den uzavírá Patcha.

Barevné Elrow party i letos

Po loňském úspěchu není překvapením, že i letos se návštěvníci mohou tešit na populární a barevné Elrow party. Svoji skvělou show přivezou toto léto i na Balaton Sound a na pomoc si přizvou speciální DJs, nesmí chybět Britové Richy Ahmen, Patrick Topping, Steve Lawler plus Heidi či Toni Varga a mnoho dalších.

Nejen hudba

Samozřejmě, že Balaton Sound je hlavně velká party a zábava. Balaton je dějištěm festivalu a zároveň také největším sladkovodním jezerem ve střední Evropě. Návštěvníci si mohou v rámci areálu užít dvoukilometrovou pláž, kde si každý může dopřát zábavu dle svých potřeb. Od slunění na pláži a provozováním vodních sportů, přes řadu sportovišť, posilovny až po adrenalinové atrakce. Navíc na návštěvníky čekají i magická představení pouličních divadel, jako jsou například Big Dancers ze Španělska, němečtí Oakleaf a řada dalších.

Navíc už třetím rokem festival připravuje skvělé odpolední party na lodi. I letos Vás čeká skvělý program na palubě lodi vyplouvající z přístavu Siófok. Připravte se na party uprostřed jezera Balaton s 300 dalšími návštěvníky festivalu! Budou hráta další.