Od založení vesmírného programu NASA uběhne v říjnu 60 let. K tomuto výročí natočila úspěšná americká dokumentaristka Rory Kennedy filmový dokument Až za hranice: NASA směřuje do budoucnosti, který 14. října ve 21:00 premiérově odvysílá Discovery Channel.

Lidé byli odnepaměti fascinováni hvězdnou oblohou a tajemným vesmírem. Jejich snahu pochopit, odkud pocházíme, kam směřujeme a jaké místo ve vesmíru zaujímáme, ztělesňuje právě NASA.

Rory Kennedy – autorka dokumentu a neteř bývalého amerického prezidenta vzpomíná, jak emotivně na ni v dětství zapůsobil projev strýce Johna Fitzgeralda Kennedyho na Rice University v roce 1962 a jeho neúnavná angažovanost ve snaze dostat člověka na Měsíc.

„Bylo to v době, kdy jsme neměli rakety, a kdy rizika byla extrémně vysoká. Nakonec jsme to dokázali, a to především díky NASA. Oni museli postavit raketoplány, které by nás odvezly na Měsíc,“ vysvětluje oceňovaná americká autorka důvod, proč se domnívá, že by si tato tématika zasloužila mnohem větší pozornost.

„Celé moje dětství je plné nadšení z letu na Měsíc. Myslím, že mladší generace tohle nezažily, proto mě baví a zdá se mi na čase podělit se o úspěchy NASA. Doufejme, že nadchnout i mladší generace, aby se začaly zajímat o výzkum vesmíru, inovace a mohly tak lépe ocenit práci NASA a všechno, co jsme se od ní naučili,“ nabádá Kennedy.

Ta se v dokumentu zaměřuje na historii instituce, jež se vydala kromě Měsíce i na povrch Marsu či na hranice sluneční soustavy.

Dále ve svém filmovém díle mapuje nejenom úspěchy NASA, ale i tragické mise - například požár Apolla 1, kdy při startu v roce 1967 uhynuli všichni tři astronauti.

Rory Kennedy vytvořila řadu oceňovaných dokumentů o nejpalčivějších celosvětových problémech jako je chudoba, porušování lidských práv či znečišťování životního prostředí. Z tohoto důvodu neopomenula ve svém díle vyzdvihnout přínos této vesmírné agentury pro každodenní život.

„Víte, NASA je v mnoha ohledech součástí našeho světa – data o počasí pochází od NASA, všechny jejich satelity jsou využívány lidmi po celém světě a ty informace pocházejí právě z nich. A co myslíte, proč máme na iPhonech ty malé foťáky? NASA potřebovala vytvořit menší foťáky, které by se vešly do rakety, aby mohly zdokumentovat, co se děje tam nahoře,“ vysvětluje držitelka sošky Emmy fakt, že NASA byla, je a rozhodně stále bude velkým přínosem pro lidstvo.

ZDROJ: TZ MEDIA:LIST