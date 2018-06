Autor fanouškovské hymny Coca Coly pro MS ve fotbale 2018 JASON DERULO navštíví poprvé Česko

Fenomenální umělec – skladatel, tanečník, choreograf a nejúspěšnější popový zpěvák současnosti – to je Jason Derulo. 25. října vystoupí v rámci celosvětového turné poprvé v České republice v pražské Tipsport Areně. Derulo má na kontě 11 platinových singlů, 5 jeho skladeb se dostalo až na vrchol americké hitparády Billboard, nositel 9 prestižních hudebních ocenění.Ve svých 28 letech se stal ikonou hudební branže.

Rok 2018 se nese ve znamení tří klíčových událostí. Jason Derulo vyrazil na celosvětové turné, během kterého navštíví 30 zemí na 4 kontinentech. Druhou událostí je vydání singlu „Colors“, oficiální hymny Coca Coly pro nadcházející MS ve fotbale. Ta třetí je ještě velmi tajná, v nejbližší době vyjde nové album s názvem „2 SIDES“.

„Společnost FP PRO získala právo uspořádat koncert Jasona Derula 25. října v pražské Tipsport Areně a velmi si toho váží. Věříme, že si fanoušci nenechají koncert ujít a bude vyprodáno. Jason Derulo mi velmi připomíná legendárního Michaela Jacksona. Skvěle tančí, úchvatně zpívá, a to že si sám píše skladby je k neuvěření. Všechny srdečně zveme na tento koncert, opravdu to bude neopakovatelný zážitek. Nejlepší zpěváci z USA nejezdí do Evropy příliš často, a tak to může být na dlouhou dobu jediná šance vidět Jasona naživo,“ říká Miroslav Bučko, producent koncertu.

Srovnání Jasona Derula s Michaelem Jacksonem z úst producenta koncertu není náhodné. Na YouTube je uveřejněno video z koncertu v roce 2012, kde Jason fantasticky zpívá a tančí na skladbu „Billie Jean“.

Jason Derulo se svými úspěchy řadí mezi nejprodávanější a nejhranější zpěváky současnosti. Na začátku kariéry psal písně pro hvězdy jako Lil Wayne, Pitbull, Diddy, Sean Kingston a další. V roce 2011 se začal věnovat vlastní tvorbě. Je mistr zpěvu i tance. Aby také nebyl, když vystudoval klasický zpěv a balet na jedné z nejprestižnějších škol této planety newyorské konzervatoři AMDA.

Za dosavadní kariéru prodal Jason Derulo celosvětově více než 80 milionů singlů, má více než tři miliardy zhlédnutí videí na YouTube a 2 miliardy přehrání skladeb na Spotify. To vše díky své schopnosti objevovat nové úhly pohledu na ozkoušené trendy a vytvářet tak úplně nové. Výsledkem je 11 platinových singlů, včetně “Want to Want Me,” “Whatcha Say,” "In My Head," "Ridin' Solo," "Don't Wanna Go Home" a "It Girl.” Jeho skladby v rádiích a televizích celého světa dosahují v poslechovosti více než 21 miliard posluchačů. 13 jeho skladeb se umístilo v Top 10 americké hitparády Billboard a 5 z nich ji dokonce dosáhlo na první příčku. Jason se může chlubit více než 20 miliony fanoušků na sociálních sítích.

V roce 2015 vydal již své čtvrté album „Everything Is“. Z toho se zrodil platinový singl "Want To Want Me" jako reminiscence na 80. léta, který produkoval Ian Kirkpatrick, producent nominovaný na Grammy. Skladba se stala nejhranější v historii 40 nejlepších amerických rádií.

Další celosvětové hity z posledních let „If I’m Lucky“, „Tip Toe“ i aktuální singl „Colors“ drží Jasona Derula na výsluní poslechovosti v rádiích i diváckého zájmu. Pražský koncert představí všechno nejlepší, co může Jason Derulo nabídnout velkolepou show plnou hitů, skvělé taneční choreografie a jedinečné projekce. Fotoreport redakce zvlastnistyl.cz z festivalu Balaton Sound zachicuje již zmíněnou velkolepou show plnou hitů, skvělé taneční choreografie a jedinečné projekce, vytvářející příjemnou a velice energickou atmosféru. ZDROJ: TZ jasonderulo.cz