Audionaut hlásí enormní zájem o podcast Pohřešovaná, za necelý měsíc od premiéry více než 100 tisíc poslechů

Je vůbec možné zmizet beze stopy? Více než 100 tisíc poslechů má na svém kontě za necelý měsíc od svého uvedení dokumentární krimi podcast Pohřešovaná režiséra Petra Hátleho rekonstruující okolnosti jednoho z nejzáhadnějších případů novodobé kriminalistiky – dosud neobjasněného zmizení čtrnáctileté dívky Ivany Koškové. Podcast si svou premiéru odbyl prvními dvěma epizodami 8. dubna na zbrusu nové platformě Audionaut, nyní vychází každou středu nový zhruba třicetiminutový díl. Aktuální v pořadí šestý díl osmidílné série má název Holka v mém imbissu. Podcast k poslechu zde: http://audionaut.cz/podcasty/pohresovana/

Pohřešovaná co do poslechovosti boduje i na Apple podcastech a na Spotify, kde se v žebříčku aktuálně pohybuje mezi třiceti nejúspěšnějšími podcasty, přičemž její doposlouchanost zde dosahuje zhruba 95 %. „Máme obrovskou radost, že ta spousta práce, která za celým podcastem je, se vyplatila a že ji čeští posluchači dokážou ocenit. Lidé teď vyhledávají podcasty čím dál tím víc – výrazně tomu pomohl technologický vývoj a lepší dostupnost na smartphonových aplikacích. Teď se ukazuje, že je tu velký prostor pro kvalitní podcasty, které vedle rozhovorů s hosty, což je nejčastější formát, nabídnou náročnější obsah a nějaký specifický emocionální zážitek,“ říká dramaturgyně Eva Pjajčíková ze společnosti Bionaut, jíž je Audionaut součástí. Bionaut je v tuto chvíli výhradním investorem do vlastního podcastového obsahu. „Máme teď nějaký čas na to zjistit, jak Audionaut funguje a jaká je odezva. Máme několik možných obchodních modelů, které zvažujeme a budeme upřesňovat na základě konkrétních dat poslechovosti a chování posluchačů. Plán je do roka najít funkční obchodní model, případně další investory. Ale již první úspěšný měsíc nám umožnil začít s oslovováním klíčových reklamních partnerů a agentur, což by mělo pomoct v další fázi výrobu podcastů zafinancovat,“ říká producent Vratislav Šlajer, autor nápadu na spuštění této nezávislé podcastové platformy.

Audionaut je nezávislá platforma pro tvorbu kvalitních podcastů nabízející silné příběhy, renomované české tvůrce či kvalitní zvukový design. V následujících týdnech nabídne vztahovou Terapii sdílením Ester Geislerové a Josefiny Bakošové v režii Johany Ožvold, intimní hororovou sérii Anatomie Strachu režisérky Brit Jensen či biografický podcast Goťák od hudebního publicisty Pavla Klusáka. Společnost Bionaut se zabývá výrobou hraných, animovaných a dokumentárních filmů či seriálů. Mezi nimi například seriály Svět pod hlavou, Dáma a král, celovečerní film Pouta nebo internetový seriál #martyisdead.

