Arctic Monkeys na Szigetu 2018! Festival zveřejňuje dalšího headlinera.

Králové indie-roku, britská kapela Arctic Monkeys dorazí na Sziget! Stávají se tak čtvrtým healinerem doplňujícím hvězdy jako je Kendrick Lamar, Mumford & Sons, Kygo a řadu dalších.

Britská kapela Arctic Monkeys přijede na festival Sziget 2018!

Sziget 2018 přivítá kapelu Arctic Monkeys, hvězdy indie-rocku z Velké Británie jsou dalším headlinerem 26. ročníku festivalu v srdci maďarské metropole. Minulý týden oznámil Sziget třicet osm jmen, mezi nimi i první superstars světové velikosti, hlavními hvězdami jsou Kendrick Lamar, Kygo, Mumford & Sons, ale také neméně slavná jména jako Liam Gallagher, Bastille, MØ a mnoho jiných. Sziget se koná v Budapešti, od 8. so 15. srpna 2018. Denní vstupenky můžete zakoupit již za 65 Euro! V prodeji jsou také třídenní, pětidenní a sedmidenní permanentky. Více informací najdete našem webu či na oficiálních stránkách festivalu.

Ikonická britská indie-rocková kapela Alexa Turnera, Matta Heldersa, Jamieho Cooka a Nickyho O ́Malleya se představí na budapešťském festivalu Sziget. Arctic Monkeys je v současnosti jedna z nejuznávanějších a nejoblíbenějších kapel Velké Británie a patří mezi nejdůležitější kapely rockové scény nejen pro své vrstevníky. Čtveřice založila kapelu v roce 2002 v Sheffildu a po vydaní debutu „Whatever People Say I Am, That ́s Whan I ́m Not“ její popularita stoupala přímo raketově. Nahrávka se v roce 2006 stala nejrychleji prodávaným albem v historii anglické hitparády. Od tohoto momentu si Arctic Monkeys vydobyli zcela legendární pozici, vydali další čtyři alba, jež jsou uznávaná kritiky, za své desky získali prestižní ocenění (BRIT Awards, NME Awards), patří mezi headlinery festivalu Glastonbury a celkově se řadí mezi to nejlepší, co soudobá hudební scéna nabízí. Na Sziget přiveze tahle čtveřice poctivou porci anglického indie-rocku.

Jediným letošním evropským festivalem na který Mumford & Sons zavítají bude Sziget!

Návštěvníci festivalu Sziget budou mít jedinečnou šanci vidět koncert britské alternativní rockové kapely Mumford & Sons. Bude to jediné letošní vystoupení kapely na evropských festivalech. Skupinu založil v roce 2007 Marcus Mumford a díky svému debutovému albu Sigh No More dosáhli během dvou let ohromného úspěchu na mezinárodní hudební scéně. To se stalo dvakrát platinovým v USA a čtyřikrát platinovým ve Velké Británii. Druhá deska s názvem Babel se pyšní více než milionem prodaných kusů a vedla několik top hudebních hitparád. V roce 2013 vyhráli Mumford & Sons s Babel cenu Grammy v kategorii Album of the Year. Téhož roku byla kapela rovněž oceněna na Brit Awards jako Best British Group. Na svém třetím albu Wild Mind již hrají bez banja a v kožených bundách, tímto dávají najevo svůj žánrový posun, od folku směrem k indie rocku.

ZDROJ: TZ Sziget festival