A je tu finále! Česko-slovenský souboj kapel rozhodnou návštěvníci koncertů a navíc mohou vyhrát permanentku na Sziget.

Hrát na Szigetu se podaří z českých kapel jen málokomu, letos je to zatím jen beatboxer a pěvák En.Dru. Doplní ho jeden z dvojice Piano (CZ) a Fúzy Múzy (SK). Hlasy návštěvníků tří koncertů totiž určí vítěze Jednou ranou na Sziget, který má jistotu koncertu na letošním ročníku festivalu. Ale nejen kapely mohou vyhrát o účast na Szigetu. Na každém koncertě získá také jeden z návštěvníků sedmidenní permanentku na Sziget. Každý ze tří finálových večerů kromě finalistů, které z více než 260 přihlášených kapel vybrala odborná porota, ozdobí také svým koncertem speciální hosté:- speciální host Wattican Punk Ballet (Hu)- speciální host Lesní zvěř- Rock Café - speciální host En.Dru Výsledek, který určí součet hlasů ze všech koncertů, bude vyhlášen v pražském klubu Rock Café. Beatboxer, zpěvák, skladatel a moderátor En.Dru, který je doposud jediným zástupcem z ČR v programu Szigetu, po svém vystoupení ohlásí vítěze celého ročníku Jednou ranou na Sziget. Letošní druhý ročník, doznal několik úprav v průběhu soutěže, kdy kvůli technickým problémům, byl koncert z budapešťského klubu A38 přesunut do brněnské Flédy. Finalové koncerty se tak odehrají ve stejných městech jako při prvním ročníku, kdy zvítězila kapelaProjekt Mikoláše Růžičky v roce 2012 vydává první eponymní solové album s názvem "Piano", v roce 2015 vychází album druhé, nazvané "Piano - Theia". Mikoláš Růžička v roce 2010 založil spolu s Jiřím Burianem indie-folkovou skupinu Republic of Two (za první desku Raising the Flag získali v roce 2011 cenu Anděl v kategorii "Objev roku"), vydali tři řadová alba (Raising the Flag, The End of War a Silent Disco a jedno remixové - United Flags). Za zmínku určitě stojí spolupráce s Janem Burianem na albech Dívčí válka, Muži jsou křehcí a Dvanáct druhů samoty.Fúzy Múzy je instrumentální kapela hrající psycho-thriller, žánr založený na intenzivních emocích, inspirovaný filmem, hmyzem a psychickými poruchami. Fúzy Múzy patří k nejmladší generaci prešovských hudebních skupin. Instrumentální trio získalo za krátkou dobu existence již nominaci cenu Radio_Heads Awards za objev roku a také ocenění Nadácie Advance Investments.Součástí one-man-jam show je vedle samotné beatboxově-vokální improvizace i hudební improvizace s použitím tzv. loopstation. En.dru je čerstvý vicemistr světa v loopingu- Boss World Looping Championship, dvojnásobný mistr České Republiky v beatboxu, vítěz Evropské soutěže 1st Marathon beatbox battle, mistr ČR a vicemistr světa v kategorii team beatbox s kapelou Beatburger band a dvojnásobný vítěz Czech Boss Looping contest. Wattican Punk ballet (Hu) Maďarsko-arménské freak dance punk duo, střid́ avě doma v Moskvě a v Budapesťi, kterétvoři ́sourozenci Karen a Gaya Arutyunyan, jinak takézakládajići ́členové legendární arménsko-ruské psychedelickékapely Deti Picasso. V jejich hudběmůzěte objevit psychedelickýrock, punkovéa tanecňi ́vyśtrělky a ulit́lýpop v kombinaci s divadelniḿ i až teatrálniḿ i triky. Lesní zvěř Lesní zvěř je propojení živého drum ́n ́base, jazzu a funky. Kapela se účastnila na prestižních festivalech doma zahraničí (Kaunas Jazz festival v Litvě, Jazziré v Srbsku, Eurojazz v Mexiku, Brussel Jazz Marathon v Belgii), i byla předskokanem mezinárodním hvězdám (E. Truffaz, Jazzanova), vydala skvělými kritikami je ověnčené jak eponymní debutové album, tak i druhou nahrávku Movable feasts.