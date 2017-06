10. JamRock – jen to nejžádanější!

Desátý Jamrock, jeden z největších festivalů u nás, který letos trvá celé 4 dny, nabízí to nejlepší na jednom místě. Kapely si volilo přes osm tisíc diváků! Chybí jen ty, které letos festivaly nejedou vůbec. JamRock tak nabízí plejádu nejžádanějších kapel, některé jedou dokonce jen na JamRock! Ale jsou zde i některé úplné novinky. Uvidíte tak i Tomáše Kluse, který letos absolvuje jen tři festivaly a protože na Jamrocku začínal, tak si vybral právě Žamberk. Absolutní českou premiérou a specialitou zde bude vystoupení Roberta Křesťana a jeho Druhé Trávy s Michalem Pavlíčkem: „ Jde o unikátní projekt, který jsme si sami vymysleli i zorganizovali a bude to svátek hudby, osobně to je pro mě jeden z vrcholů JamRocku-Folku“, říká dramaturg Libor Pavlata. Koncert proběhne na JamFOLKU, který je vždy samostatně v neděli. Tentýž den zahrají i BUTY, na Jamrocku též poprvé. Premiéra to bude i pro Anetu Langerovou.

Očekávejte ty nejznámější kapely, jako jsou MIG 21, Wohnout, Anna K, Mandrage, Xindl X, Michal Hrůza, Vypsanou Fixu, Rybičky 48, ale i legendu Katapult a plejádu rockové muziky jako Škwor, který strmě stoupá vzhůru po vzoru Kabátů, skupinu Doga, velmi žádaný Traktor, Hentai Corporation nebo punkový Visací Zámek, Zakázaný Ovoce atd… Zahraje i tisícové sály plnící raper MARPO či LIPO. Na JamFOLKU se objeví i populární Voxel s nováčkem vítězem různých žebříčků Pokáčem, kdy oba představují mladou vlnu folku a ze zavedených jmen zahrají Pavel Dobeš, Samson Lenk, ale i slovenská novinka se zkušenostmi z USA Peter ARISTONE ATD… Protože je letošní JamRock přeplněný zavedenými kapelami, tak aby se všichni vešli a nebo z důvodů jejich dalších povinností, musí některé skupiny vystoupit už v časných odpoledních hodinách. Pročtěte si proto pozrně program i s časy vystoupení. JamRock však obohatí i tradiční vystoupení bavičů z pořadu „Na stojáka“, kde se představí některé nové tváře se svým humorem. Samozřejmostí je spousta stánků, barů a afterparty, na které zahraje DJ Láska.

10. výročí láká a tak se dá očekávat, že JamRock bude jedním z největších mejdanů v České republice, zatímco v kraji se již po několik let jedná o největší kulturní akci v roce. Více informací se dovíte na Facebooku a na ofi. stránkách www.jamrock.cz